П’ятеро випускників Сновщини здобули найвищі результати під час проходження мультипредметного тесту

Цього року замість вже звичного для усіх випускників зовнішнього незалежного оцінювання, через військовий стан по всій території країни провели національний мультипредметний тест. Він складався з трьох блоків: українська мова, математика та історія України (по 20 завдань з кожного). Не було цьогоріч ні розгорнутих завдань на кшталт власного висловлювання, ні деталізованого розв’язування задач. Натомість – були швидкі та виважені рішення майбутніх абітурієнтів, які всіма силами намагалися зосередитися, зібрати всі свої знання докупи та встигнути пройти тест не до закінчення часу на годиннику, а до початку виття сирен.
Та навіть попри всі цьогорічні випробування, всі страхи та напружені, складні умови до підготовки, п’ятьом школярам Сновщини таки вдалося скласти один із блоків тестування на найвищий бал – 200. Серед них троє випускників Сновської ЗОШ №1 та двоє – Сновської гімназії.
Випускниця Сновської ЗОШ №1 Анастасія Голова склала українську мову на 200 балів. Лише одна помилка з історії та математики відділили її від омріяних загальних шестисот. Та дівчина зізнається, що і такому результату дуже рада, адже готуватися до тестування в умовах війни було складно не лише фізично, але й психологічно.
До тесту Анастасія готувалася самостійно, репетиторів не наймавши. Її вчителька з української мови Валентина Василенко докладала усіх зусиль, аби її вихованці зрозуміли всі тонкощі рідної мови та змогли розібратися у дієприкметникових та дієприслівникових зворотах, навіть навчаючись дистанційно. І їй це вдалося.
Анастасія розповідає, що активно готуватися до тестування почала ще влітку, напередодні 11 класу. Кожен місяць наполегливої та цілеспрямованої дівчини був розписаний майже погодинно, та в лютому все кардинально змінилося. Замість прослуховування запланованих лекцій доводилося чути вибухи та виття сирен. Тож майже на місяць дівчина відклала своє навчання, а коли Сновщину звільнили від окупантів, зрозуміла – треба швидко брати себе в руки та попри все починати готуватися, адже від результату тесту залежало її майбутнє. І їй це вдалося, адже такий фантастичний результат говорить сам за себе.
Документи на вступ Анастасія подавала у п’ять навчальних закладів. Та у пріоритеті у неї один – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Комп’ютерні науки».
Навіть у вільний від навчання час Анастасія продовжує займатися своїм саморозвитком. Вона обожнює читання, яке вже давно стало своєрідним хобі. Найбільше полюбляє класичну зарубіжну літературу.
Випускниці Сновської ЗОШ №1 Христині Пискун найвищі 200 балів вдалося набрати з історії України. Чимало знань дівчина отримала на уроках Ірини Победаш, решту часу готувалася самостійно, без репетитора.
Христина розповідає, що історія давно стала її найулюбленішим шкільним предметом. Саме тому готуватися до тестування було дуже цікаво та захоплююче. Адже майже щодня вона сідала за книжки не просто тому, що так потрібно, а тому, що їй самій хотілося дізнатися про історію нашої рідної держави якомога більше. А особливо зараз, коли історія твориться на наших власних очах.
До мультипредметного тесту Христина готувалася рік. Дуже гарний результат отримала і з блоків з української мови та математики. Дівчина мріє вступити до Київського торговельно-економічного університету на «Менеджмент». Саме цей навчальний заклад у неї в пріоритеті.
У вільний від навчання час дівчина обожнює читати та готувати. А ще найкращий час для неї - проведений поруч із батьками та маленькою сестричкою. Саме ці найрідніші люди і стали тим стимулом та головною підтримкою під час підготовки до тестування.
Крістіна Сергійко, випускниця Сновської ЗОШ №1, також показала дуже достойний результат під час складання мультипредметного тесту. Найвищу кількість балів, а саме 200, дівчина набрала з української мови (вчитель Валентина Василенко). Окрім традиційних шкільних уроків, дівчина додатково ходила на заняття з репетитором, а також дуже багато часу займалася самостійно.
Крістіна розповідає, що під час війни готуватися до тестування було складно. Та попри все вона старалася чи не щодня проходити тести, слухати лекції, вебінари. Бо розуміла – чим більше практики, тим легше та краще буде зібратися під час самого тесту.
Вже 13 років поспіль Крістіна відвідує танцювальний колектив «Ягідки», тож танці для неї не просто захоплення, а – стиль життя. Навіть майбутню професію школярка обрала завдяки танцям, а точніше - подорожі до Франції. Французька мова настільки сподобалася дівчині, що вона вирішила вивчити її досконало, подавши документи до Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка на факультет «Французька філологія».
Випускник Сновської гімназії Іван Гець свої найвищі 200 балів отримав із математики. Окрім шкільних уроків, які щотижня проводила Катерина Кравець, хлопець решту часу займався самостійно.
Він зізнається, що хоч і має такий гарний результат з математики, та найулюбленішими предметами у школі були географія, фізика та хімія. Математика ж ще з початкової школи давалася Іванові легко та просто. До мультипредметного тесту хлопець почав підготовку лише за місяць. Він розповів, що це було не складно, адже потрібно було лише повторити та систематизувати всі знання, які він отримав протягом років навчання у школі.
У вільний від навчання час Іван, як і всі хлопці його віку, обожнює техніку, любить займатися механікою. Подобається ремонтувати та вдосконалювати і власний мотоцикл, без якого він не уявляє свого життя. Тож і документи Іван подав до Київського національного транспортного університету на факультет «Менеджмент. Логістика».
Для випускниці Сновської гімназії Ірини Перепечко захоплення історією України та світу виникло ще у п’ятому класі, коли ці предмети з’явилися у шкільній програмі. Відтоді без історії Ірина свого життя не уявляє. Тож і не дивно, що саме з цієї дисципліни вона набрала найвищі 200 балів.
Активно готуватися до складання тесту Іра почала з початком навчального року, перейшовши до 11 класу. Багато знань з історії дівчина отримала на уроках своєї вчительки Інни Харченко. До війни ходила на додаткові заняття з репетитором, а ще дуже багато часу присвячувала саморозвитку та самостійним заняттям. Дівчина зізнається, що завжди старанно та наполегливо вчилася, а коли почалася війна, стимул краще вивчити історію своєї країни в рази збільшився.
– Більшість моїх знайомих під час окупації дуже сильно переживали, хвилювалися та не могли налаштовуватися на навчання, - розповідає Ірина. – Мені ж навпаки навчання давало певний спокій та відчуття того, що якщо ми маємо змогу вчитися – ще не все втрачено. У той період, коли у місті не було ані зв’язку, ані інтернету, я навпаки весь час просиджувала за книжками та конспектами. Мене це заспокоювало.
Коли настав день тестування, я дуже хвилювалася, були моменти, коли я розуміла, що геть нічого не пам’ятаю. Та сівши за парту, переглянувши завдання, паніка зникла. Блок тестів з історії України я пройшла за 8 хвилин. Це було легко, якщо ти протягом року наполегливо вчився та не лінувався.
Справжнім хобі для Ірини стало читання. Причому, не лише художньої, а й наукової літератури. Вона обожнює як сучасних українських авторів (найулюбленіші Люко Дашвар та Сергій Жадан), так і класичних – Лесю Українку, Івана Нечуя-Левицького.
Також Ірина – член відомої в країні молодіжної групи в мережі «Полум’яні». Там творча та небайдужа до життя країни молодь ділиться власними думками про історію країни, про її сучасну ситуацію тощо.
Документи на навчання Ірина подала до Київського університету імені Б.Грінченка на «Міжнародну журналістику». У майбутньому дівчина мріє бачити себе політичним журналістом, який доносив би до людей лише правдиву інформацію про політичне життя та становище рідної Батьківщини.
P.S. На момент розмови деякі випускники вже дізналися про те, що їх мрія вступити на бюджет до омріяних вишів здійснилася, та більшість все ще очікували результатів. Сподіваємося, що всі наші наполегливі та розумні абітурієнти таки зможуть навчатися на державному бюджеті у тих освітніх закладах, у яких мріяли. А з такими достойними результатами їхні шанси дуже великі.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїв
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