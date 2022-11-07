Оригінальні світильники та торшери створює у себе вдома Людмила Мося

Неймовірної краси торшери та світильники у вигляді пишних орхідей, витончених троянд, яскравих жоржин, запашних лілій та інших різноманітних квітів у себе вдома робить сновчанка Людмила Мося.
Таке заняття стало своєрідним хобі для жінки ще чотири роки тому. Тоді Людмила, переглядаючи стрічку новин в інтернеті, натрапила на фотографії оригінальних світильників, які виготовляли власноруч. Захотіла спробувати створити таку красу і для себе.
В тому ж інтернеті знайшла весь необхідний матеріал, замовила його і незабаром взялася за роботу. А вже за кілька днів квартиру майстрині прикрашав світильник у формі троянди. Знайомі, побачивши таку красу, захотіли мати щось подібне і у себе, попросивши Людмилу зробити таку квітку і для них. Відтоді проста зацікавленість у тому: «Чи вийде і у мене зробити таке?» переросла не просто у захоплення, а в частину життя.
Світильники та торшери жінка виготовляє із ізолону та фоамірану. Ізолон – універсальний матеріал, який об’єднує в собі одразу кілька функцій: тепло-, шумо- та гідроізоляцію. На противагу йому, фоаміран більш декоративний пінистий матеріал, який ще називається пластичною замшею або спіненою гумою. Для створення одного торшера, окрім основного матеріалу, ще потрібно купити масу інших важливих елементів: металопластикові труби, дроти, вилки, патрони та лед-лампочки. Варто розуміти, що працювати тут потрібно обережно, адже це не лише декоративна робота, а й робота із електрикою.
– Коли я лише починала робити світильники, то спершу всю роботу з підключенням до електрики взяв на себе Олексій, мій чоловік, - розповідає Людмила. – Я завжди сиділа біля нього та ретельно спостерігала, як же правильно, а головне безпечно виконувати кожен етап у роботі. І не даремно. Після того, як він пішов захищати країну, за всю роботу із створення торшерів я взялася сама. Зараз вже повністю осмислила та відточила свої вміння та знання, а на початку роботи, звісна річ, виникали і труднощі. Серед найголовнішої – саме формування квіточки. Від вирізання пелюсточки, яке має бути у певному, правильному напрямку, мати однаковісіньку форму, розміри, залежала охайність усієї роботи. І, скажу чесно, над першою квіточкою я просиділа досить довго.
Серед найулюбленіших робіт – остання. Це – 1,6- метровий світильник у вигляді однієї з найгарніших осінніх квіток – айстрів. Кожна квіточка складається з 800 пелюсток, які потрібно вручну повирізати, наклеїти та надати відповідну форму.
Загалом у творчому доробку майстрині вже більше 200 найрізноманітніших виробів. Жінка поки що створює лише квіти, які, за її словами, користуються у людей найбільшим попитом. Проте форми світильника можуть бути будь-якими. Навіть дитячі у вигляді ведмежатка або сови. Головне – бажання.
Роботи Людмили Мосі вже давно прикрашають оселі не лише жителів міста, а й усієї України. Адже замовляли їх і з Київської, Львівської, Черкаської та інших областей країни. Один світильничок радує очі господарів і у славетній Чорнобаївці.
І зараз, у такий складний для країни час, Людмила продовжує творити та радувати оточуючих своєю красою. Вона впевнена, що її вироби стовідсотково піднімуть настрій та стануть окрасою будь-якого приміщення, адже зроблені вони з любов’ю та від чистого серця.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїні
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