Строки звернення до суду для вирішення трудових спорів: на що варто звернути увагу

19 липня 2022 року набув
чинності Закон України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових
відносин", яким внесено ряд
змін до Кодексу законів про працю
України. Зокрема, змінено й
статті 233 та 234, які регламентують
строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів та їх поновлення.
Детальніше про строки
звернення до суду за вирішенням трудового спору розповідає фахівчиня сектору "Новгород-Сіверське бюро правової
допомоги" Наталія Довбня.
Згідно з
частиною 1 статті 233 Кодексу законів про працю України працівник може звернутися із заявою про
вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли
він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім
випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Частиною другою статті
233 КЗпП України визначено,
що із заявою про вирішення трудового
спору у справах про звільнення, працівник має право звернутися до суду в
місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у
справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, - у
тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми,
нараховані та виплачені йому при звільненні (стаття 116)".
Для звернення роботодавця до суду в питаннях стягнення з
працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації,
встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
У разі ж пропуску з поважних причин строків, установлених
статтею 233 Кодексу законів
про працю України, суд може поновити ці строки, якщо з дня отримання копії
наказу (розпорядження) про звільнення або письмового повідомлення про суми,
нараховані та виплачені працівникові при звільненні (стаття 116), минуло не
більше одного року.
Нагадуємо, що фахова правова
допомога надається
Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до
18-00 год. з понеділка по
п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також, за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру
з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Титаренка С.
6А, буд.9, тел.:(0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103.
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