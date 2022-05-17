Алла Єрмоленко стала співавтором підручника з історії України та громадянської освіти

Розмова із директоркою Сновської ЗОШ № 1 Аллою Єрмоленко відбулася наприкінці лютого. Ще тоді «Промінь» хотів поділитися зі своїми читачами чудовою новиною – Алла Олександрівна стала співавтором підручника з історії України за програмою нової української школи.
Олександр Петрович Мокрогуз – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.
Алла Олександрівна Єрмоленко – директор Сновської загальноосвітньої школи №1, заслужений вчитель України, фіналіст популярної премії для вчителів України за версією Національної премії Global Teacher Prize Ukraine.
Знайомство цих двох талановитих педагогів відбулося кількома роками тому в тому ж таки інституті післядипломної освіти, де деякий час працювала за сумісництвом і Алла Єрмоленко. Любов до науки, спільні погляди, а головне – мрії про створення цікавого та сучасного підручника для школярів і об’єднали їх та стали стимулом для якомога скорішого його створення. Тим паче вони вже працювали разом – видали кілька методичних посібників з історії (збірки тестових завдань до ЗНО, робочі зошити тощо). Саме Олександр Мокрогуз і запропонував стати співавтором підручника Аллу Єрмоленко. Сталося це влітку минулого року.
«Промінь» поцікавився у Алли Олександрівни, чому вони вирішили створити підручник саме для п’ятих класів?
Наступного навчального року п’яті класи навчатимуться за новими програмами нової української школи. Тобто, якщо раніше була лише одна програма і треба було обирати підручник під неї, то тепер навчальний заклад має право обирати і саму програму, і підручник до неї. Відповідно, з’явилося більше варіантів навчання для вчителів і навчальних закладів. Хоча для самих вчителів вибір значно ускладнився, адже лише з історії доведеться обирати з восьми програм та п’ятнадцяти підручників. Свій ідеальний, у нашому понятті, підручник вирішили представити на вибір і ми з Олександром Мокрогузом.
– Як вдалося працювати над підручником, живучи в різних містах?
– Кожен працював за окремими темами. Потім ми обмінювалися результатами роботи, вносили свої пропозиції, зауваження. Щось коригували, змінювали та вдосконалювали. Бо авторів хоч і двоє, бачення підручника має бути одним.
– Розкажіть про підручник детальніше.
– Він має назву «Вступ до історії України та громадянської освіти». Тобто зараз підручник має за мету не лише оглядово ознайомити дітей з основними етапами розвитку історії України, а ще й паралельно з цим вивчити правила співжиття у суспільстві.
У чому особливість підручника? По-перше, він дуже сучасний. Почнемо з оформлення: він яскравий, але не настільки, щоб відволікати дітей від інформації, вміщеної там. Гама кольорів підібрана так, щоб одночасно і зацікавити і не розсіяти увагу від основного змісту. У підручнику мінімум тексту. Раніше у 5 класах підручники носили текстове перевантаження. Проте варто розуміти, що п’ятикласники лише починають вивчати цю дисципліну і така перевантаженість часто негативно впливає на сприйняття інформації. Тож вирішити цю проблему нам вдалося шляхом зменшення текстового навантаження та збільшенням завдань, запитань, які передбачають безпосередню активну роботу на уроці. Тобто, коли вчитель доніс до учнів інформацію, діти починають працювати в парах, групах, самостійно. Також у підручнику дуже зручна інфографіка. Вона проста та логічна. Є ілюстрації, які влучно доповнюють розкриття теми, що розглядається на уроці, або передбачають самостійну роботу для того, аби учні самі вчилися робити висновки. Візуальні джерела інформації завжди для дітей сприймаються легше. Також у підручнику є QR-коди, де вміщено посилання на Інтернет-джерела. Вони несуть різне навантаження: є такі, що доповнюють матеріал підручника, є ті, що посилають дітей до виконання певних завдань. Міститься рубрика «Цікаво знати», яка стосується дитячого сьогодення. Враховано також і гендерний підхід під час добору матеріалу. Якщо йдеться про історичних діячів, то в однаковій мірі подавалася інформація і про жінок, і про чоловіків.
До речі, підручник містить ілюстрації, які безпосередньо створювалися авторами в комп’ютерних програмах.
У підручнику міститься дуже багато фотографій учнів нашої школи. Зокрема, на титульній сторінці фото наших четвертокласників, які наступного року і навчатимуться, сподіваюся, за цим, підручником. Багато фотографій ілюструють і звичайне життя: свята, дозвілля тощо. Учні із задоволенням позували для того, щоб увійти в історію та бути на сторінках підручника. Має він і зручну навігацію, словник термінів.
Зараз «Вступ до історії України та громадянської освіти» представлений лише в електронному вигляді. Обоє авторів вірять в підтримку своїх колег, науковців, друзів, бо саме від них і залежить доля підручника в майбутньому. Адже лише після того, як вчителі навчальних закладів оберуть його за основу для вивчення історії, він буде надрукований, а школярі вже наступного навчального року триматимуть в руках новий та сучасний підручник.
Тетяна ЛИТВИН
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