Утворення комунального закладу «Центр позашкільної освіти» не відбудеться

Вперше тему реорганізації Станції юних техніків порушили минулого місяця. Реакція на таку новину не забарилася – директор, колектив та деякі батьки вихованців виступили категорично проти. Після довгих обговорень та суперечок в Інтернеті, подальшу долю закладу мали вирішити депутати міської ради на найближчій сесії. Більшість з них пропозицію злиття Станції юних техніків та Центру дитячої та юнацької творчості в єдиний Центр позашкільної освіти не підтримали.
Питання щодо створення Центру позашкільної освіти на сесії міської ради було одним із найдискусійніших. Пропозиція про реорганізацію СЮТ пролунала з уст начальника освіти Олени Коваленко.
За її словами, у громаді зараз функціонує чотири таких заклади: два вищеназвані, а також спортивна та музична школи. Тож, у зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні та зважаючи на фінансові можливості бюджету громади в умовах воєнного стану і врешті-решт з метою економії коштів бюджету Сновської територіальної громади, було б доцільним реорганізувати заклади позашкільної освіти та об’єднати Центр дитячої та юнацької творчості з Станцією юних техніків. Це дасть змогу зекономити кошти на оплату праці керівництву закладів, утриманні технічного персоналу та приміщень.
Директором новоутвореного закладу мала б стати очільниця РЦДЮТ, її заступником – хтось із СЮТу. Всіх працівників, окрім людей пенсійного віку, обіцяли працевлаштувати в освітні заклади Сновщини. Знову ж таки або на місця педагогів пенсійного віку, або, як всі зрозуміли, на посаду технічного персоналу. Погодьтеся, перспектива така собі. Який вихователь, маючи вищу освіту та відповідні професійні якості, погодиться протирати парти та мити підлогу у школі. Питання риторичне.
Зрозумілою й чіткою виявилася позиція директора СЮТ Миколи Коршуна, який, хоч і повідомив, що згодом піде на заслужений відпочинок, проте доля і рідного закладу, і колег, з якими переживав різні часи, байдужим його лишити не могла.
– Тим, що на Сновщині діє така кількість позашкільних закладів, навпаки треба пишатися, а не закривати їх, – наголосив Микола Коршун. – Всі наші діти надзвичайно талановиті: хтось у спорті, хтось у музиці, а хтось в рукоділлі. Влада не може відбирати у них право займатися тим, чим їм подобається, не має права змушувати обирати між тим чи іншим захопленням. Звичайно, деякі гуртки в центрі дитячої та юнацької творчості та станції юних техніків мають схоже спрямування, проте є й кардинально різні та унікальні: геометричне моделювання, юні картингісти, оператори колективної радіостанції, спортивна радіопеленгація тощо. Наголошу й на тому, що займаються у нас майже півтисячі дітей. Стосовно працевлаштування. Не дуже віриться, що кожному нашому працівнику знайдеться достойне місце в освітніх закладах міста.
Наприкінці свого виступу Микола Коршун попросив депутатів не підтримувати цю пропозицію та зберегти заклад. Він впевнений, що після будь-якої реорганізації у найближчому майбутньому настане і неминуче закриття закладу.
На підтримку директора виступив і депутат міської ради Павло Солодовник та жителька Сновська Наталія Байбарацька.
Голосували за це питання депутати поіменно. Більшість з них пропозицію щодо утворення Центру позашкільної освіти не підтримало.
Особисто я переглядала сесію онлайн. По-перше, це дуже зручно, адже жоден фрагмент чи розгляд того чи іншого питання неможливо змонтувати або вирізати. По-друге, кожен небайдужий житель громади може таким чином долучитися до перегляду та дізнатися про вирішення тих чи інших питань, як то кажуть, з перших уст посадовців.
До речі, неприємно здивували недоречні посмішки деяких депутатів під час обговорення питання реорганізації станції юних техніків. Чи б так вони посміхалися, коли мова стосувалася б їх працевлаштування або долі того закладу, де вони працюють. Знову таки риторичне питання.
Фото з архіву газети «Промінь»
Тетяна ЛИТВИН
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