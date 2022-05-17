Про завершення навчального року та престижну освіту в нашому училищі

За словами начальника освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Олени Коваленко, з 24 лютого всі заклади освіти нашої громади пішли на вимушені канікули, які тривали до 31 березня. Вже з першого квітня школярі почали навчатися. Більшість шкіл працювала і працює в дистанційному режимі. Деякі школи та класи навчаються в звичному форматі (враховуючи нинішню ситуацію в країні, вказувати їх ми не будемо. Це стосується і роботи дошкільних навчальних закладів).
Завершення навчального року для учнів середніх та старших класів відбудеться 10 червня. Учні початкової школи попрощаються зі шкільними партами 24 червня.
ДПА в цьому навчальному році скасовано
Так, учні, які завершують здобуття початкової (1-4 клас) та базової (5-9 клас) середньої освіти у 2021/2022 навчальному році звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) відповідно до наказу Міністерства освіти. Це стосується і здобувачів освіти, які завершують повну загальну середню освіту у 2021/2022 навчальному році.
На ЗНО – єдиний тест
Цього року зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів буде замінено на єдиний тест, який об`єднає відразу кілька предметів. Тест міститиме 60 завдань (по 20 завдань з української мови, математики та історії), на виконання яких буде відведено 120 хвилин. Завдань з відкритою формою відповіді, наприклад, написання власного висловлення у блоці з української мови не передбачено.
Тестування відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах за погодженням з органами державної влади. У Сновську такий пункт тестування попередньо планується.
За якісною освітою – до Сновського ВПУЛГ
Незважаючи на те, що в країні триває війна, випускники навчальних закладів продовжують мріяти та обирати майбутню професію. На Сновщині вищу освіту можна здобути в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства, яке очолює Лариса Дубина. Нагадаємо, що отримати освіту там можна на базі 9 та 11 класів. Серед професій, які можна здобути на базі 9 класів: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (3 роки навчання); верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки); кухар, кондитер (3,5 роки); озеленювач, лісник, єгер (3 роки).
На базі спеціальної загальної середньої освіти можна отримати професії: штукатура (рік навчання); кухаря (1 рік); озеленювача (1 рік).
Професії на базі одинадцятих класів: лісник, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, категорія А1 (1 рік навчання); кухар (1 рік); верстатник деревообробних верстатів, столяр (1,5 роки); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (1,5 роки).
Також в навчальному закладі проводиться курсова підготовка за напрямами: лісоруб; верстатник деревообробних верстатів; кухар; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2; оператор маніпулятора; муляр; електрогазозварник.
Здобувачі освіти, які отримали диплом кваліфікованого робітника, можуть продовжити навчання у закладі та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю: «Лісове господарство», кваліфікація «Технік лісового господарства»; «Лісове господарство», спеціалізація «Обробка деревини»; «Харчові технології», кваліфікація «Технік-технолог з технологій харчування».
До слова, на базі закладу здійснює діяльність «Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій», обладнаний сучасним устаткуванням.
Тетяна ЛИТВИН
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