Супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска уже в Сновську

На початку квітня, завдячуючи голові Чернігівської військової державної адміністрації В`ячеславу Чаусу, Сновщина отримала обладнання для супутникового зв’язку Starlink.
Про те, що ж таке Starlink, його вартість та те, хто може ним користуватися, читачам «Променя» розповів інженер-оператор компанії «Смартком» Артем Гребінь.
Отож, що таке Starlink?
Це інноваційний проєкт, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною, забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети. Коштує ця прогресивна послуга не дешево. Вартість комплекту обладнання на сайті Starlink для країн, де є представництва компанії, становить 500$. Також щомісяця доведеться віддавати 100$ абонентської плати. Проте якість та швидкість (200-300 Мбіт/с) такого інтернету ціні повністю відповідає.
Як підключитися до мережі?
Насправді процес підключення – доволі простий. Треба приєднати антену до терміналу кабелем, який є у комплекті, а сам термінал підключити до електромережі. Потім встановити на свій смартфон чи планшет додаток Starlink із Google Play або AppStore. Дотримуючись інструкцій в додатку, ви можете приєднатися до супутникового інтернету.
Хто може ним користуватися?
У принципі, користуватися супутниковим інтернетом від Ілона Маска може кожний, але не зовсім. По-перше, щоби підключитися, потрібне спеціальне доволі дороге обладнання. По-друге, потрібно, щоб заявку на підключення підтвердила компанія, а вона обробляє заявки в порядку живої черги. На нашу громаду було передано два таких комплекти (з причин безпеки про те, де їх розмістили не публікуємо, - Авт.). До одного такого комплекту може підключитися близько ста абонентів (якість інтернету при цьому буде досить високою). Зловити його мережу на відкритій місцевості можна в радіусі 50 метрів, якщо ж місцевість буде із перепонами (стіни, дахи будинків), цей радіус значно скоротиться. Люди мають розуміти, що двох переданих на громаду комплектів не вистачить для того, аби до Starlinkа могли підключитися всі жителі. Наразі все обладнання вже встановлене, але поки що його не використовують. У разі, якщо повториться березнева ситуація зі зникненням зв’язку та Інтернету, Starlink нам його забезпечить.
Starlink – чудова альтернатива для сіл громади. Особливо тих, у яких провести якісний Інтернет складно, або й не можливо. Люди можуть згрупуватися, придбати одну таку антену на село і щомісяця платити по сто доларів. Ціна висока, але якість, повторюсь, того варта.
Тетяна ЛИТВИН
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