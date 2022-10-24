Право внутрішньо переміщених осіб на безоплатну вторинну правову допомогу

Усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» мають право на безоплатну первинну правову допомогу . Але виникають питання для вирішення яких недостатньо лише отримати правову інформацію чи консультацію. Необхідно, наприклад, скласти позов до суду, представити інтереси особи в суді. Для цього окремі категорії населення, визначені законодавством, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу.
Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної
гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до
правосуддя.
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види
правових послуг:
- захист;
- здійснення представництва
інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування,
перед іншими особами;
- складення документів
процесуального характеру.
Звернення про надання
безоплатної вторинної правової допомоги подаються внутрішньо переміщеними особами до місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги за місцем їх фактичного
проживання незалежно від реєстрації
місця проживання чи місця перебування особи.
Під час подання заяви про надання безоплатної вторинної
правової допомоги внутрішньо переміщеною особою пред’являються паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) та
подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Перелік документів не є вичерпним.
Особа, яка бажає отримати безоплатну
вторинну правову допомогу, має право подати будь-який інший
документ, який підтверджує її належність до суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу .
Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти
рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.
В
наданні безоплатної вторинної правової допомоги може бути відмовлено за
наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) особа не належить до жодної з категорій
осіб, які мають право на безоплатну вторинну
правову допомогу
2) особа подала неправдиві відомості або
фальшиві документи з метою віднесення її до осіб, які мають право на безоплатну вторинну
правову допомогу;
3) вимоги особи про захист або
відновлення її прав є неправомірними;
4) особі раніше надавалася безоплатна
вторинна правова допомога з одного і того ж питання;
5) особа використала всі національні
засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної
вторинної правової допомоги.
Нагадуємо, що фахова правова
допомога надається
Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до
18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м.
Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також, за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру
з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Титаренка С.
6А, буд.9, тел.:(0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103.
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