З 01 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та пов’язані з ним страхові виплати

З 01 грудня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 600 грн до 2 684 гривень.
Відповідно
зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом
соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на
виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на
виплати в разі втрати годувальника.
Так, для осіб, у яких право на страхові
виплати від Фонду настане з 01 грудня цього року, розмір допомоги складе:
• потерпілому
внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати
професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму,
встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) –
45 628 грн;
• сім’ї у разі
смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 268 400 грн;
• утриманцю у
разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 53 680 грн.
Раніше
ці виплати становили 44 200 грн, 260 000 грн, 52 000 грн відповідно.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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