вторник, 13 декабря 2022 г.

З 01 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та пов’язані з ним страхові виплати

 

З 01 грудня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 600 грн до 2 684 гривень.

Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 01 грудня цього року, розмір допомоги складе:

• потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 45 628 грн;

• сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 268 400 грн;

• утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 53 680 грн.

Раніше ці виплати становили 44 200 грн, 260 000 грн, 52 000 грн відповідно.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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