вторник, 13 декабря 2022 г.

Внаслідок бойових дій постраждали 747 працівників, 218 з них загинули

 

З початку війни на підприємствах України зафіксовано 747 постраждалих внаслідок бойових дій працівників (+10 за останній тиждень).


З них під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії загинуло 218 українців.

Найбільша кількість потерпілих серед працівників підприємств, зареєстрованих:

● у Києві – 149 постраждалих, 40 з яких травмовані смертельно;

● у Дніпропетровській області – 96 постраждалих, 32 смертельно;

● Харківській області – 78 постраждалих, 16 смертельно;

● Миколаївській області – 76 постраждалих, 28 смертельно;

● Донецькій області – 63 постраждалих, 11 смертельно;

● Запорізькій області – 59 постраждалих, 12 смертельно;

● Вінницькій області – 40 постраждалих, 12 смертельно;

● Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 смертельно;

● Сумській області – 28 постраждалих, 12 смертельно;

● у Київській області – 25 постраждалих, 11 смертельно;

● а також у Кіровоградській області – 23 постраждалих, 11 смертельно.

 

Висловлюємо співчуття близьким і рідним.

Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування.

Усі працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються Фондом соціального страхування України страховими виплатами і медико-соціальними послугами.

Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я крім одноразових допомог також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.

Зверніть увагу, до відомостей про кількість постраждалих не включаються військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та ін.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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