Внаслідок бойових дій постраждали 747 працівників, 218 з них загинули

З початку війни
на підприємствах України зафіксовано 747 постраждалих внаслідок бойових дій працівників
(+10 за останній тиждень).
З них під час виконання
трудових обов’язків через збройну агресію росії загинуло 218 українців.
Найбільша кількість потерпілих серед працівників
підприємств, зареєстрованих:
● у Києві – 149 постраждалих, 40 з яких травмовані смертельно;
● у Дніпропетровській області – 96 постраждалих, 32 смертельно;
● Харківській області – 78 постраждалих,
16 смертельно;
● Миколаївській області – 76 постраждалих, 28 смертельно;
● Донецькій області – 63 постраждалих,
11 смертельно;
● Запорізькій області – 59 постраждалих, 12 смертельно;
● Вінницькій області – 40 постраждалих,
12 смертельно;
● Чернігівській області – 28 постраждалих,
8 смертельно;
● Сумській області – 28 постраждалих, 12 смертельно;
● у Київській області – 25 постраждалих, 11 смертельно;
● а також у Кіровоградській області – 23
постраждалих, 11 смертельно.
Висловлюємо співчуття
близьким і рідним.
Щодо кожного випадку
поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується
робота з розслідування.
Усі працівники,
постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються Фондом соціального
страхування України страховими виплатами і медико-соціальними послугами.
Потерпілі зі стійкою
втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я
крім одноразових допомог також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами,
які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати
працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються
для членів сімей загиблих працівників.
Зверніть увагу,
до відомостей про кількість постраждалих не включаються військовослужбовці, поліцейські,
рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного
захисту ДСНС та ін.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий