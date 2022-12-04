Наша сила в тому, що кожен робить те, що може

Мабуть, кожен свідомий українець з початком повномасштабної війни не один раз запитував себе: «Що я роблю під час війни?», «Чим можу бути корисним для своєї країни?», «Як можу допомогти тим, хто воює за нашу свободу у гарячих точках?». І якщо одні люди продовжують жити тим самим життям, яким жили і до війни, не обмежуючи себе майже ні в чому, то інші починають наполегливо працювати і робити все, що від них залежить, аби підтримати нашу українську армію. Серед таких людей справжня патріотка країни Анастасія Крот.
Коли почався наступ на Чернігівщину, Анастасія якраз пішла у декретну відпустку, перебуваючи на сьомому місяці вагітності. Жінка зізналася, що майже з перших днів війни змогла опанувати свої емоції, взяти себе в руки та починати діяти.
– Перше питання, яке виникло у моїй голові, було про те, що я розкажу своїм дітям, коли вони виростуть і спитають мене про війну, про те, що я робила, коли наші солдати спали в холодних окопах, коли цілі сім’ї втрачали житло, своїх рідних людей. І я зрозуміла – мені обов’язково буде про що їм розказати, адже сидіти без діла у такий складний час точно не буду, - каже Анастасія Крот. - До цього часу волонтерством ніколи не займалася, та, як то кажуть, все потрібно колись починати. І ось на своїй сторінці у мережі я вирішила оголосити перший збір коштів, аби придбати для наших Героїв тактичні навушники та тепловізор. На великий подив, до цього збору долучилося багато людей і вже за тиждень я особисто передала хлопцям все необхідне.
Далі Анастасія почала знаходити контакти волонтерів із нашої та сусідньої області та організовувати різноманітну допомогу для переселенців, малозабезпечених родин. Про таких людей дізнавалася від друзів, знайомих, або й просто, стоячи у черзі біля магазину. Починалося все з дитячого харчування, ліків, одягу. А після того, як Анастасія познайомилася зі справжнім патріотом України, волонтером та організатором об’єднання «Патріоти Сновщини» Денисом Даниловим, разом із такими ж небайдужими людьми почала робити спільну, добру справу на благо країни – займатися волонтерством уже офіційно. Відтоді «Патріоти Сновщини» постійно організовують збори для придбання тепловізорів, необхідного обладнання та автомобілів, яких потребують наші захисники на фронті.
– Наша сила в тому, що кожен робить те, що може, - каже Анастасія. – Хтось допомагає фінансово, хтось своєю плідною працею. «Патріоти Сновщини» об’єднали навколо себе дійсно справжніх Людей з великої літери, які усім серцем переживають за свою батьківщину. Ми долучаємося до плетіння маскувальних сіток, зборів необхідного (продуктів харчування, ліків, одягу, техніки тощо) для тих, хто втратив житло або довгий час знаходився в нелюдських умовах існування, приміром, для жителів Ізюму, Куп’янська, Бахмута, місцеві майстрині в’яжуть для ЗСУ теплі шкарпетки, бафи, шарфи, білизну та рукавиці, роблять окопні свічки. Я та ще кілька жінок, які не уявляють життя без кулінарії, готуємо для захисників та відправляємо їжу на фронт.
Коли Чернігів звільнили з окупації, я вирішила напекти для людей, які майже два місяці просиділи у холодних підвалах пиріжків та зварити для них домашнього згущеного молока. Так і зробила. Все приготоване передала через чернігівських волонтерів, які вже там напряму роздавали людям їжу.
На цьому «Патріоти Сновщини» зупинятися не хотіли. Анастасія вирішила приготувати для Героїв таку їжу, яка б могла зберігатися тривалий час та не псуватися. Це: тушонка, різноманітні каші, консервовані овочі. Задумала – зробила. Свою першу тушонку приготувала разом із Андрієм Коробком, який готував її в своєму автоклаві. Перша партія складалася з 82 банок. До речі, аби трошки підняти хлопцям бойовий дух та настрій, жінка вирішила на кожну баночку наклеїти вірші зі зверненням та вдячністю до Героїв.
Про добру справу Анастасії дуже швидко дізналися сновчани і почали активно долучатися до діяльності жінки. Вони допомагали фінансами, приносили банки та кришки, крупи, м’ясо. У деяких магазинах Денис Данилов встановив скриньки для збору коштів, аби потім за них можна було купувати продукти. Та й чимало місцевих підприємців почали продавати Анастасії необхідне по собівартості та зі знижками.
Ще до війни Анастасія обожнювала готувати і без цього давно свого життя не уявляла. Особливо любила випікати для своєї родини щось солоденьке, тож і зараз вирішила не відходити від улюбленого заняття. Отож, взялася і за солодку випічку, яку передавала на фронт та прикордоння. Пиріжки, печиво, пряники, зефір і, навіть, домашня нутелла – все це із задоволенням куштували наші захисники, яким таких харчів дуже хотілося.
– Справжнім прикладом для наслідування для мене стала Наталія Орлова, організатор волонтерського руху «Північний янгол». Ця жінка за короткий термін зробила стільки добрих справ, скільки декому навіть не снилося. Саме з неї кожному з нас треба брати приклад та діяти. До речі, наразі вона організувала збір коштів для придбання «Валькірії». Це український безпілотник, вартістю в 720 тисяч гривень, який дуже потрібен нашій розвідці.
Продовжують збір коштів і «Патріоти Сновщини», які наразі необхідні для придбання автомобіля та тепловізора для захисників, які обороняють наш кордон. Тож усі, хто може допомогти навіть маленькою сумою – долучайтеся та надсилайте кошти на картку: 4149 4991 5290 5111 (Денис Данилов), адже кожна гривня наближає нас до перемоги. Також наші місцеві волонтери потребують ниток, воску, парафіну, кришок та банок для консервації, овочів, круп, м’яса.
Наразі Анастасія разом зі своїм чоловіком Ярославом виховує 18-річну донечку Крістіну, п’ятирічного сина Святослава та шестимісячну донечку Лізу. І, навіть незважаючи на такий шалений графік та режим роботи, жінка на втому не жаліється. Бо розуміє – робить це заради скорішого миру. У свою чергу їй завжди допомагає та підтримує чоловік, без якого, зізнається жінка, просто б не справилася. І старша донька Крістіна бере приклад зі своєї матусі. За період окупації дівчина навчилася в’язати речі та робити різноманітні сувеніри із глини. Потім вона продає свої вироби на благодійних аукціонах та всі кошти відправляє на підтримку ЗСУ. Окрім цього, дівчина постійно бере участь у благодійних концертах та ярмарках.
Коли бачиш, як заради спільної мети об’єднуються не тільки родини, а й зовсім незнайомі люди, розумієш – нашу націю не перемогти та не зламати. А ті люди, які лише хочуть почати робити щось для своєї країни, обов’язково мають взяти приклад із «Патріотів Сновщини» та разом із ними наближати нашу країну до Перемоги.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Анастасії КРОТ
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