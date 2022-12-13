Як оплачувати лікарняні, які не змінили статус на «готово до сплати»

Електронний лікарняний має статус «закритий» з дня свого створення і змінює його на «готово до сплати» у день видачі – тобто через сім днів після дати закриття для лікарняних по тимчасовій непрацездатності і через сім днів після дати відкриття – для лікарняних по вагітності та пологах.
Однак сьогодні
надходять звернення від роботодавців і працівників щодо відсутності зміни статусу
– подекуди е-лікарняні залишаються закритими попри вичерпання строків.
У такому випадку
потрібно орієнтуватись на дати – якщо після дати закриття (дати відкриття для лікарняних
по вагітності та пологах), зазначеної в е-лікарняному, пройшло сім днів, на восьмий
день з е-лікарняним уже можна починати працювати і подавати заяву на оплату до Фонду
соціального страхування України, навіть якщо статус залишився «закритим».
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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