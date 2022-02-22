У локомотивному депо продовжується ремонт паровоза Гр-336

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року із Київської дитячої залізниці до Сновська на капітальний ремонт прибув паровоз Гр-336, який був виготовлений 1951 року і працює й досі. До слова, саме він відкривав рух цією залізницею сімдесят років тому.
Про історію та початкове призначення славнозвісного Гр-336 «Променю» розповів слюсар з ремонту обладнання локомотивного депо та фахівець з ретро- техніки В’ячеслав Борщ.
– Паровоз Гр – найпотужніший вузькоколійний, що поставлявся в Радянський Союз після Другої світової війни з Німеччини. Перший дослідний паровоз Гр-001 був побудований 1947 року, і лише після випробувань, восени цього ж року, було розпочато його серійне виробництво. До слова, таких паровозів було виготовлено лише 400.
Спочатку основне застосування паровозів Гр призначалося для лісорозробок. Також їх застосовували на торф`яних видобутках, цукрових заводах через їх потужність та надійність.
До 1970–х років ресурс локомотивів закінчувався і їх поступово зняли з експлуатації, а деяку кількість паровозів Гр було передано на дитячі залізниці.
До речі, в Україні функціонує лише два таких паровози – Гр-280 на Гайворонській станції та Гр–336 на Київській дитячій залізниці.
Спочатку планували, що останній дитячою залізницею проїде всього кілька разів, а потім його поставлять як пам’ятник. Але все-таки вирішили, що йому варто працювати, адже від бажаючих покататися на цій ретро-техніці відбою не було. До речі, Гр-336 працює на дровах. А ще там немає жодної електрики та механізмів, адже все працює від пари.
– За капітальний ремонт паровоза, який вже давно його потребував, взялися шість майстрів локомотивного депо: В’ячеслав Борщ, Михайло Ткаченко, Юрій Овсяник, Сергій Халимон, Олег Ткаченко та Віталій Довгаль, - розповідає начальник локомотивного депо Сновськ Максим Перваков. – Складність роботи передусім полягає в виготовленні необхідних запчастин та деталей, які наші майстри роблять власноруч. А їх треба дуже багато, адже відремонтувати потрібно труби, резервуари, котел, насос, бокові стінки тендера. Потрібно виготовити нову обшивку котла, зольник, замінити водоприйомні рукави та ще багато іншого. І на завершальній стадії варто його пофарбувати. До слова, закінчити всі ремонтні роботи ми плануємо наприкінці квітня, аби вже першого травня паровоз прибув на щорічне відкриття дитячої залізниці.
Тетяна ЛИТВИН
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