Як пережити стрес під час війни?

У період війни будь-яка психічно здорова людина починає відчувати тривогу і страх. Як пережити стрес та зберегти спокій? У кого шукати підтримку? Як впоратися із втратою? Про це читайте далі у розмові з практичним психологом Катериною Капустіною.
Як пережити стрес і зберегти спокій під час війни?
Зараз, під час війни, ми усі перебуваємо у постійному стресі, який здатний переходити у так званий хронічний стрес, котрий може призводити до цілої низки ускладнень і негативних наслідків для здоров`я. Саме тому важливо намагатися долати його. Контролюйте свій розум, не думайте постійно про війну, вчіться відволікатися, критично сприймайте інформацію. Споживайте лише достовірну інформацію з офіційних джерел. Не варто переглядати новини у режимі 24/7, адже це підвищує панічні настрої. Дотримуйтеся режиму дня та сну. Не забувайте й про фізичну активність та щоденні ритуали, адже будь-яка активність допомагає відволікатись та приносить користь. Для функціонування всього організму, зокрема й мозку, нам необхідні їжа та вода, тому навіть якщо через стрес ви зовсім не хочете їсти – ви повинні змушувати себе це робити та пити побільше води. Якщо у вас є можливість, будьте на зв’язку з близькими, друзями, багато спілкуйтесь, підтримуйте одне одного, допомагайте тим, хто цього потребує – добрі справи та волонтерство дозволяють почуватися краще. Намагайтеся помічати навкруги щось хороше, мріяти та будувати плани на майбутнє.
Де шукати психологічну підтримку і допомогу?
Якщо ви потребуєте підтримки чи допомоги, головне про це не мовчати та не соромитися по них звертатися. Для психологічної підтримки українців, які потерпають від наслідків збройної агресії росії, цілодобово працює інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені». Також функціонує Служба психологічної підтримки Сновщини, де ви можете безкоштовно телефоном отримати допомогу. Дуже добре, що на Сновщині люди не соромляться звертатися до нас за порадою, тож всі наші п’ять психологів активно приймають дзвінки та надають моральну підтримку людям.
Як впоратися з втратою?
Смерть, особливо раптова і передчасна, стає шоком, від якого отямитися дуже складно. Поки в Україні триває війна, людські втрати, на жаль, неминучі. Раптова смерть близької людини змушує страждати. Горе, пережите в цей момент, не можна порівняти ні з чим, і життя починає ділитися на «до» і «після». Кожен реагує на це по-своєму. Поведінка людини в шоковому стані непередбачувана й може налякати як оточення, так і її саму. Людина, котра переживає втрату, проходить певні стадії: заперечення, гніву, депресії та прийняття і може відчувати велику палітру емоцій: від ненависті до всепоглинаючого почуття болю. Важливо не ігнорувати біль, не забороняти собі плакати, не звинувачувати себе – це дуже погіршує стан людини, як психологічний, так і фізичний. Категорично не рекомендується «заглушати» біль алкоголем або наркотиками. Найважливішими у такий жахливий період є підтримка інших людей, щирі бесіди, висловлювання своїх емоцій, переживань, можна отримати розраду у вірі, звернутися до психолога. Необхідно не забувати дбати про своє здоров’я, і, якби банально не звучало, дати собі час... Почуття втрати ніколи не проходить, але з часом гострий біль стане сумом, а сум згодом перетвориться на світлі спогади.
Що варто дозволити собі зробити?
Ми повинні ЖИТИ, бо ж прості життєві справи і маленькі радощі дають натхнення та здатність жити далі і переживати все те, що відбувається в нашій незламній країні. Не варто відмовляти собі в приємних речах, змушувати себе страждати – від цього легше не стане ні вам, ні людям, котрим зараз може бути значно гірше за вас. Будучи переповненими почуття провини, в депресії, ми не те, що не зможемо допомогти іншим, іншим доведеться допомагати нам. Кожен на своєму фронті наближає нашу перемогу, а для цього хороше психологічне самопочуття вкрай необхідне.
Як зберегти свій спокій матерям та дружинам, які чекають з війни сина або чоловіка?
Матерям та дружинам, які чекають з війни сина, чоловіка чи свого родича або друга, надскладно психологічно витримувати усі переживанні, які вони відчувають щохвилини, тому багато хто з них часто опиняється на межі відчаю. Для них вкрай важливо, щоб поруч була присутня людина, яка морально може підтримати і допомогти. Переживання в цих сім’ях просто неминучі, але хвилювання можна трошки знизити, обмеживши доступ до новин та до провокативної, неперевіреної інформації. Більшість вільного часу краще витрачати на будь-яку діяльність, що може заспокоювати та відволікати (займатися повсякденними та корисними справами). І головне – ні в якому разі не втрачати віри!
Якщо ви потрапили у складну життєву ситуацію та потребуєте підтримки, не соромтеся та телефонуйте до Служби психологічної підтримки Сновщини: (097)03-29-140, (097)41-48-676, (068)81-44-150, (068)13053-00, (068)87-30-360.
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