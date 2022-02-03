«Омікрон» вже поміж нас

Для початку зазначимо, що 1 лютого в Україні кількість нововиявлених недужих на Ковід-19 збільшилася на понад 35 тисяч осіб. (З них 4190 – діти). Прикро констатувати, але протягом лише однієї доби коронавірус став причиною смерті 204 пацієнтів. Стосовно вакцинації, то дві дози отримали 14,6 млн громадян, одну – 15,3 млн. Бустерну (третю) – 377 тисяч. А яка ситуація на Сновщині?
Свій коментар генеральний директор місцевої райлікарні Ірина Якубовська розпочала з повідомлення, що за день, 31 січня, у хворих було взято 62 так звані мазки для діагностування Ковід-19. Станом на 1 лютого в інфекційному відділенні лікувалися 25 наших земляків. (Хоча в наявності реально 24 ліжко-місця). Тобто недужих справді багато. Тепер у разі позитивного ПЛР-тесту людину оперативно відправляють до Корюківської райлікарні. В середньому таких недужих набирається до десяти на тиждень. Є підстави говорити, що на нашій місцевості поширився новий різновид коронавірусу під назвою «Омікрон». Він більш заразний і вражає значну кількість людей, але перебіг захворювання зазвичай не дуже тяжкий, фіксується значно менше випадків пневмонії. І показник сатурації (вмісту кисню в крові пацієнта) не опускається за критичну межу. Однак тривожить те, що «Омікрон» шкодить здоров’ю дітей. У понеділок до обласної дитячої лікарні довелося відправити машиною швидкої допомоги двох малюків у віці 7 і 6 місяців. В обох підтвердився діагноз – Ковід-19. Історія однієї дитини зі Сновська виглядала таким чином: у неділю, ввечері, в неї піднялася температура. Вночі стан не покращився навіть попри вживання жарознижуючих препаратів. Тому батьки звернулися до лікарні. Чергова зміна оглянула маленького пацієнта і ухвалила рішення відправити його до Чернігова, адже, окрім високої температури, були присутні ознаки інтоксикації організму і спостерігалися спазми дихання. На щастя, дітям надали необхідну медичну допомогу й уже через декілька діб їхній стан покращився.
За словами Ірини Якубовської, у Сновську хворих на коронавірус, які перебувають на стаціонарі, частково забезпечують медикаментами за рахунок терапевтичного пакету. Бо наша лікарня не отримує окремого державного фінансування за лікування недужих на Ковід-19. (Так само і персонал інфекційного відділення досі не побачив давно обіцяної урядом надбавки у 300%. Відповідь на питання «Чому?» можуть дати лише центральні органи виконавчої влади). Лікарі в своїй практиці почали менше призначати антибіотики. Хоча питання забезпечення ліками продовжує залишатися дуже актуальним. Торік один раз надійшла обмежена кількість доз дуже дорогого препарату (мононуклеарні антитіла), але більше його не постачали. На поточні витрати теж доводиться спрямовувати значні кошти. Триста штук «швидких тестів» обходяться в 50 тисяч гривень. І розходяться вони практично за місяць. У свою чергу для роботи і місцевої лабораторії потрібні витратні матеріали. (До речі, імуно-ферментний аналіз гарантовано підтверджує наявність антитіл до коронавірусу в організмі людини, яка вже одужала. А ось у щойнозахворілих - не завжди). – Протидія коронавірусній хворобі належить до числа пріоритетів місцевої лікарні, - сказала Ірина Якубовська. – Однак ми приділяємо увагу й іншим напрямкам діяльності. Ось нещодавно поламався дентальний рентген-апарат, який дуже потрібний у сфері стоматології. Довелося спрямувати понад 49 тисяч гривень на купівлю нового. Відбувся і перерахунок зарплат лікарів та медсестер у бік збільшення. Це дуже хороша й потрібна ідея. Щоправда, додаткового фінансування для цього не виділено. Тому доводиться економити на інших статтях видатків. Один з прикладів – ми перестали використовувати стару будівлю неврологічного відділення. Таким чином трохи заощадимо на опаленні приміщень…
Генеральний директор Центру первинної медичної допомоги Олена Шарпан розповіла читачам «Променя», що станом на середу 143 жителі Сновщини перебували на амбулаторному лікуванні з діагнозом Ковід-19. Рівень госпіталізації помітно нижчий, ніж раніше. Найвірогіднішою причиною такої ситуації є поширення штаму «Омікрон». За спостереженнями лікарів він значно заразніший за своїх попередників. Проте переноситься і лікується легше. Серед ознак захворювання – біль у горлі, підвищення температури тіла, кашель. Симптоми схожі на звичайну ГРВІ. Як правило, новий штам не призводить до запалення легенів. І загальний показник смертності від Ковід-19 зменшується.
– Якщо вести мову про темпи вакцинації від коронавірусу, - зазначила Олена Шарпан, - то 2 лютого ми маємо такі цифри: повний курс (двома дозами) пройшли 5685 жителів нашої громади. Це 32% дорослого населення. Ще 6084 особам зроблене щеплення першою дозою. Отримують всі бажаючі і бустерну, третю, дозу. (Препаратами Пфайзер або Модерна). Таких людей на Сновщині вже 126.
Принагідно Олена Шарпан нагадала, що так званий колективний імунітет до коронавірусу формується за умови вакцинації або одужання від хвороби приблизно 70-95% населення країни. Лише тоді гострота цієї проблеми зменшиться. Хоча в майбутньому не виключена поява нових штамів – як у випадку з усім відомим грипом. Також завжди актуальною буде тема зміцнення імунітету кожної людини. Науково доведено: здоров’я залежить приблизно на 10% від спадковості, ще на 10% - стану довкілля, на 60% - від способу життя й лише на 10% - від медицини. Будь-хто має розуміти, що уникнення шкідливих звичок, рухливість, регулярне перебування на свіжому повітрі, повноцінне і раціональне харчування – ось ті доволі прості й ефективні методи зміцнення власного імунітету.
Записав Олег МІРОШНИЧЕНКО
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