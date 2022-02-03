Дорога службова машина – для тих, хто служить народу?

Однією з переваг введеної понад п’ять років тому електронної системи державних закупівель є наявність відкритої бази даних, з якої можна отримати вельми цікаву інформацію. Треба лише знати, де шукати… Отже, хто хоче – може зазирнути до ProZorro.
Якщо пояснити просто, то про все, що купує за бюджетні кошти якесь міністерство або правоохоронні органи чи держадміністрації, повинно повідомлятися громадськості. Такою є вимога законодавства. І ось що вдалося знайти за підсумками 2021 року. Поліція нашої країни вирішила придбати торік 1321 машину на загальну суму понад 800 мільйонів (!) гривень. Звісно, боротьба зі злочинністю потребує значних ресурсів, але ж щоб стільки грошей спрямувати на автомобілі? Тим більш, що у списку – доволі дорогі марки на кшталт Рено Дастер, Тойота Королла і Міцубіши Отлендер. Може краще було б спрамувати гроші на зарплату чесним та сміливим поліцейським. Таким, як патрульний, що торік не побоявся і правильно оформив аварію за участю «бухого» депутата Верховної Ради, котрий навіть пропонував правоохоронцю хабар у 150 тисяч.
У свою чергу Служба безпеки України теж надумала суттєво оновити свій автопарк – на понад 200 (!) одиниць транспорту. Які можуть обійтися державному бюджету більш як у 200 мільйонів гривень. Громадськість не може не турбувати питання: невже протидія іноземним шпигунам справді потребує наявності у наших спецслужб Міцубіши Паджеро за 1,2 млн грн? Або Субару Форестер – за 1,3 млн грн?
Окремої уваги заслуговує Державне бюро розслідувань – новостворений орган, який мав би викривати великих корупціонерів у правоохоронних органах і протидіяти зловживанням з боку посадовців. Попри те, що про якісь особливі успіхи цієї структури досі не чутно, її утримання обходиться народу в просто таки шалені кошти. Якщо в минулому році - 2 мільярди 480 мільйонів, то вже у 2022-му фінансування ще збільшили до 2 мільярдів 680 мільйонів. І ось нещодавно ДБР відзначилося наміром закупити 45 машин за 41 мільйон гривень. Скажімо, Фольксваген Транспортер за 1,7 млн грн.
«Відзначилося» і Міністерство юстиції. Його замовлення «обмежилося» лише 154 автомобілями на 70 млн грн. А Державне лісове агентство продемонструвало «апетит» на 59 «тачок», зокрема – позашляховики Міцубіши L200.
На цьому фоні якось надзвичайно скромно виглядає Верховна Рада. Її інтерес сягнув заледве 38 нових автівок на якихось 6 мільйонів. Щоправда, в списку є джип Тойота Лендкрузер Прадо за 1,4 млн грн. Зважте, шановні читачі: це видатки лише на машини…
Будь-який громадянин, бачачи такі цифри, мимоволі замислюється над морально-етичним складом нинішніх правителів України. І питання «Коли ж вони вже понажираються?» є цілком логічним за наявної ситуації.
До речі, у державному бюджеті на 2022 рік передбачено, що витрати на офіс Президента перевищать мільярд гривень. На Кабінет Міністрів «спустять» ще більше, на Верховну Раду – приблизно 2 мільярди 670 мільйонів. А на відкриття «нового президентського університету» - майже 500 мільйонів. На фоні можливої військової інтервенції з боку Росії гроші спрямовуються переважно не на солдатів, які знаходяться зараз на фронті, а на щось інше. Скажімо, на дорожезні службові автомобілі, в яких салон обтягнутий шкірою і які мають широкий набір засобів комфорту. Це щоб було дуже зручно тим, хто зараз «служить народу»… І варто нагадати: бюджет всієї Сновської громади на 2022 рік складає лише трохи більше 200 мільйонів гривень. Як бачимо, основні гроші діляться в столиці. А нам дістаються крихти.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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