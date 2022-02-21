понедельник, 21 февраля 2022 г.

Надійні укриття у разі військової агресії: скільки їх у Сновську

 Зараз через неспокійну ситуацію на кордоні України багато сновчан хвилюється про те, що робити у разі повномасштабного вторгнення агресора. Куди бігти, якщо завтра на місто, не дай Бог впадуть бомби. «Промінь» вирішив дізнатися, чи є у нас бомбосховища та в якому вони зараз стані. 


На офіційному сайті Чернігівської РДА подано перелік захисних споруд цивільного захисту в Чернігівській області. Там зазначено, що на Сновщині їх 15. У Сновську це: лінійна лікарня залізничної станції Сновськ (вул. Святотроїцька, 38), СЛД №5 КЦТ №231 ПАТ «Укртелеком» (вул. Миру, 51-а), житлові будинки по вул. Чернігівській, 42, вул. Незалежності, 51-а, вул. Святотроїцькій, 2, 8 ДПРЧ 2 ДПРЗ УДСНС в області (вул. Вишнева, 59), ДПТНЗ Сновське вище професійне училище лісового господарства (вул. Бульварна, 5), коопзаготпром райспоживспілки (вул.  Петра Сагайдачного, 2), локомотивне депо станції Сновськ П33 (вул. Залізнична, 2-ж), залізнична станція «Сновськ» Південно-Західної залізниці (вул. Вокзальна, 1), Сновське міське споживче товариство (вул. Залізнична, 11-а), АТ «Ощадбанк» (вул. Банкова, 5-а), Сновська ЖЕД міської ради (вул. Вишнева, 53). Також такі споруди є у Нових Боровичах (в ПСП ім. Ватутіна) та Старій Рудні по вулиці Кіреєва, 10 (приміщення колишньої школи).

Головний інспектор Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області, капітан служби цивільного захисту Дмитро Гавриленко розповів, що останній раз їх служба перевіряла захисні споруди ще 2016 року. Відтепер цю справу поклали на плечі влади, а рятувальники мають таке право лише при планових перевірках. Тобто спонтанно зайти та перевірити той же підвал без відповідного дозволу вони не можуть. 

За його словами, ще у 2016 році з 13 захисних споруд у місті  більш-менш у прийнятному стані було 9. Варто розуміти, що більшість з них не витримають радіаційних викидів, бо не забезпечують герметичність. Стосовно заповнюваності: взяти хоча б захисну споруду  по вулиці Вишневій, 59 (це пожежно-рятувальна частина). Вона розрахована лише на десять людей (а особового працюючого складу там 25!).

Детальніше розказати про захисні споруди Сновщини та те, чи дійсно вони можуть захистити людей у разі нападу ворога, «Промінь» попрохав посадовців із сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради. Відповіді поки що немає. 

Також варто пам’ятати, що для привернення уваги населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал «Увага всім!», а саме: коротке звучання електросирени. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хвилин. У місті така сирена (в разі необхідності) транслюватиметься з двох об’єктів -  приміщення ПАТ «Укртелекому» та локомотивного депо. 

Почувши звуки сирен, необхідно негайно увімкнути телевізор, радіоприймач або FM-радіоприймач для прослуховування екстреного повідомлення. Уважно вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.

Ті люди, котрі знаходяться на робочому місці, повинні  виконувати всі розпорядження керівника згідно з відповідним планом з питань цивільного захисту суб’єкту господарювання.

Громадяни, які перебувають вдома, повинні:

- постійно тримати увімкненими радіоприймачі, телевізори для того, щоб отримувати необхідну інформацію і вказівки органів виконавчої влади;

- в готовності тримати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, а при їх відсутності приготувати найпростіші засоби − ватно-марлеві пов’язки;

- тримати укомплектовану лікувальними засобами медичну аптечку, документи, засоби зв’язку, особистої гігієни, запас їжі та інші засоби.


10 речей, які потрібно покласти в тривожну валізу у разі евакуації 
Тривожна валіза – набір речей, які завчасно приготовані для того, щоб швидко покинути місце у випадку термінової евакуації.

Тривожна валіза. Склад: 
Документи та їх копії – водійське посвідчення, паспорт та усе, що ідентифікує людину та доводить права на її майно (квартиру, автомобіль тощо). Крім того, краще взяти з собою також фотографії ваших близьких. Усе це скласти у  водостійкий пакет. Сюди можна покласти і дублікати ключів.
Гроші. Певний запас повинен бути завжди. Це стосується і готівки, і кредитних коштів. Доступ до них повинен бути у будь-який час.
Аптечка. Кількість ліків краще розрахувати на кількох людей. В аптечку можна покласти бинти, лейкопластир, йод, вату, ліки від інтоксикації (активоване вугілля, наприклад), жарознижуючі, ліки від алергії, діареї, кишкової інфекції, краплі для очей та порошкові антибіотики. За можливості варто взяти знеболювальне. 
Одяг – спідня білизна, шкарпетки. Запасні штани, кофта та дощовий плащ. Не забудьте також про шапку (краще в’язану), рукавиці та шарф. Ще вам знадобиться надійне та зручне взуття.
Обов’язково візьміть їжу – на кілька днів. Це можуть бути супові галети, консерви, крупа та усе інше, що довго зберігається та займає мало місця. Також потрібна вода – запас на один-два дні. Радять брати із собою й  висококалорійні солодощі. Наприклад, шоколад.
Варто подумати про гігієну. У рюкзаку повинні бути зубна паста і щітка, невеликий шматок мила, туалетний папір, сухі та вологі серветки.
Засоби для зв’язку. Це може бути радіоприймач і батарейки до нього. Звісно, візьміть телефон – за допомогою його можна перший час бути в курсі подій. Повинна бути мапа та інструкція для часу і місця зустрічі близьких в екстрених ситуаціях.
Посуд – ложка, чашка, тарілка та миска або казанок. Бажано усе залізне. Сюди також можна покласти речі, які неодмінно знадобляться для приготування їжі.
Сірники та запальничка (можна у кількох екземплярах), мультитул (багатофункціональний інструмент, де є ніж, шило, викрутка тощо), невеличка сокира. Візьміть скотч, блокнот, олівець, шнур або мотузку, нитки і голки.
Засоби для привернення уваги. Це можуть бути свисток, фаєр, сигнальна ракета. Також повинен бути ліхтарик і батарейки.
Попередні десять пунктів повинні поміститися у 30-літровий рюкзак.
Сподіваємося, що цією інформацією вам, шановні читачі, скористатися не доведеться. Але, як каже відоме прислів’я: «Попереджений – значить озброєний». 
Тетяна ЛИТВИН

Автор: на
Ярлыки:

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