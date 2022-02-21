Надійні укриття у разі військової агресії: скільки їх у Сновську

Зараз через неспокійну ситуацію на кордоні України багато сновчан хвилюється про те, що робити у разі повномасштабного вторгнення агресора. Куди бігти, якщо завтра на місто, не дай Бог впадуть бомби. «Промінь» вирішив дізнатися, чи є у нас бомбосховища та в якому вони зараз стані.
На офіційному сайті Чернігівської РДА подано перелік захисних споруд цивільного захисту в Чернігівській області. Там зазначено, що на Сновщині їх 15. У Сновську це: лінійна лікарня залізничної станції Сновськ (вул. Святотроїцька, 38), СЛД №5 КЦТ №231 ПАТ «Укртелеком» (вул. Миру, 51-а), житлові будинки по вул. Чернігівській, 42, вул. Незалежності, 51-а, вул. Святотроїцькій, 2, 8 ДПРЧ 2 ДПРЗ УДСНС в області (вул. Вишнева, 59), ДПТНЗ Сновське вище професійне училище лісового господарства (вул. Бульварна, 5), коопзаготпром райспоживспілки (вул. Петра Сагайдачного, 2), локомотивне депо станції Сновськ П33 (вул. Залізнична, 2-ж), залізнична станція «Сновськ» Південно-Західної залізниці (вул. Вокзальна, 1), Сновське міське споживче товариство (вул. Залізнична, 11-а), АТ «Ощадбанк» (вул. Банкова, 5-а), Сновська ЖЕД міської ради (вул. Вишнева, 53). Також такі споруди є у Нових Боровичах (в ПСП ім. Ватутіна) та Старій Рудні по вулиці Кіреєва, 10 (приміщення колишньої школи).
Головний інспектор Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області, капітан служби цивільного захисту Дмитро Гавриленко розповів, що останній раз їх служба перевіряла захисні споруди ще 2016 року. Відтепер цю справу поклали на плечі влади, а рятувальники мають таке право лише при планових перевірках. Тобто спонтанно зайти та перевірити той же підвал без відповідного дозволу вони не можуть.
За його словами, ще у 2016 році з 13 захисних споруд у місті більш-менш у прийнятному стані було 9. Варто розуміти, що більшість з них не витримають радіаційних викидів, бо не забезпечують герметичність. Стосовно заповнюваності: взяти хоча б захисну споруду по вулиці Вишневій, 59 (це пожежно-рятувальна частина). Вона розрахована лише на десять людей (а особового працюючого складу там 25!).
Детальніше розказати про захисні споруди Сновщини та те, чи дійсно вони можуть захистити людей у разі нападу ворога, «Промінь» попрохав посадовців із сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради. Відповіді поки що немає.
Також варто пам’ятати, що для привернення уваги населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал «Увага всім!», а саме: коротке звучання електросирени. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хвилин. У місті така сирена (в разі необхідності) транслюватиметься з двох об’єктів - приміщення ПАТ «Укртелекому» та локомотивного депо.
Почувши звуки сирен, необхідно негайно увімкнути телевізор, радіоприймач або FM-радіоприймач для прослуховування екстреного повідомлення. Уважно вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.
Ті люди, котрі знаходяться на робочому місці, повинні виконувати всі розпорядження керівника згідно з відповідним планом з питань цивільного захисту суб’єкту господарювання.
Громадяни, які перебувають вдома, повинні:
- постійно тримати увімкненими радіоприймачі, телевізори для того, щоб отримувати необхідну інформацію і вказівки органів виконавчої влади;
- в готовності тримати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, а при їх відсутності приготувати найпростіші засоби − ватно-марлеві пов’язки;
- тримати укомплектовану лікувальними засобами медичну аптечку, документи, засоби зв’язку, особистої гігієни, запас їжі та інші засоби.
Комментариев нет:
Отправить комментарий