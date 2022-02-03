Емоції великої перемоги

Минулого тижня Славутич став місцем проведення відкритої першості з футзалу серед 16 юнацьких команд (2009 р.н.). Представники Сновщини у стартовому матчі здобули переконливу перемогу над «Поліссям» з Житомира – 4:0.
Ще більший успіх чекав на них у зустрічі зі славутицьким «Спартаком» - 8:0. А ось гра проти однолітків з Конотопа виявилася доволі складною. Суперники спочатку вели в рахунку – 2:0. Однак наші хлопці змогли переломити ситуацію на свою користь і відповісти трьома результативними атаками. На півфінальному етапі їм випало зустрітися з дуже сильним суперником – житомирським «Бульваром». (Який, до речі, перед тим обіграв ще одного представника Чернігівщини – з Семенівки). Однак сновчани так серйозно налаштувалися на гру, що не залишили конкурентам жодного шансу – 5:0. Вже у фіналі вони протистояли господарям майданчика. Під час першого тайму пропустили м’яч у свої ворота, проте згодом зрівняли рахунок. А наприкінці матчу, провівши декілька вдалих комбінацій, досягли переконливої перемоги – 4:1. Кращим гравцем змагань визнано Максима Куценка, а найефективнішим гравцем сновської команди – Дмитра Кушніра. За словами тренера ДЮСШ Олександра Кухаренка, поїздка на першість стала можливою завдяки сприянню міськради і депутата облради Олександра Якубіна. Також окрема подяка – водію Григорію Семенку.
Слід додати, що здобуття юними футболістами Сновщини І місця у Славутичі – безумовний успіх. Тож і емоції від цієї перемоги є абсолютно щирими та радісними.
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