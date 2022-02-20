Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

Останнім часом дуже
багато питань виникає відносно отримання допомоги особам, які досягли
пенсійного віку однак не здобули права на пенсію в зв’язку з відсутністю страхового стажу.
Це пов’язано з тим, що з 01 січня 2021 року припинив діяти Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098.
У зв’язку з цим,
особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу
для призначення пенсії за віком, не можуть отримати тимчасову державну
соціальну допомогу.
Відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю» особи, які не мають права на пенсію, мають
право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.
Отримати цю державну соціальну допомогу
відповідно до зазначеного вище Закону можуть:
1.особи, які досягли 65 років та не мають права на пенсію
відповідно до закону. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають
права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення
ними такого віку:
58 років – які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31
березня 1954 року;
59 років – які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня
1954 року;
59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31
березня 1955 року;
60 років – які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня
1955 року;
60 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31
березня 1956 року;
61 рік – які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956
року;
61 рік 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31
березня 1957 року;
62 роки – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957
року;
62 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31
березня 1958 року;
63 роки – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958
року;
63 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31
березня 1959 року;
64 роки – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959
року;
64 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31
березня 1960 року;
65 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960
року.
2. особи, які не одержують пенсію або соціальні
виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням
здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та допомоги, що
призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
3.є малозабезпеченими особами.
Для призначення державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, необхідно звертатися до Центрів
надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування за місцем
реєстрації або постійного перебування та подаються такі документи:
1.заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;
2.декларація про доходи та майновий стан осіб для
призначення соціальної допомоги.
Під
час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та
довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають ;
3. копія рішення суду про визнання особи недієздатною
(для недієздатної особи);
4. копія рішення про призначення опікуна (для
недієздатної особи, якій призначено опікуна);
5. копія документа, що підтверджує повноваження
представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної
особи, опікуна якій не призначено);
Інформація про склад сім’ї зазначається в
декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної
допомоги (у разі потреби).
Державна соціальна допомога особам, які не
мають права на пенсію, які досягли 65 років призначається з дня звернення за призначенням такої допомоги та довічно.
У разі коли звернення за соціальною допомогою відбулося не
пізніше трьох місяців з дня досягнення особами віку, який дає особі право на
отримання такої допомоги, допомога призначається з дня досягнення особами цього
віку.
Державна соціальна
допомога особам, які не мають права на пенсію, призначається у розмірі 30
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок соціальної
допомоги здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового
мінімуму
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію
виплачуються щомісячно за поточний місяць.
Звертаємо Вашу увагу, що особи, які не мають права на
пенсію, можуть додатково звернутися за
призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Державна
соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у
грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території
України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового
мінімуму для сім’ї.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським
бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за
адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової
допомоги: 0-800-213-103.
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