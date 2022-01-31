Про роботу працівників житлово­ комунальноїдільниці

ПІДСУМОВУЮЧИ РІК
Комунальне
підприємство «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» - підрозділ міської
ради, яка надає послуги згідно з
укладеними договорами між міською радою та, власне, підприємством. Вже багато
років поспіль його очолює Ганна Кошова. У штаті працює 28 робітників.
За словами
майстра КП «Сновська ЖЕД» Олени Петренко, роботи у жедівців вистачає завжди.
Адже працівники обслуговують не лише місто, а й всі села громади. Так, цього
року були проведені роботи по заміні світильників вуличного освітлення на
сучасні світлодіодні у Сновську по вулицях Лермонтова, Заслонова, Миру та
Свободи. У Петрівці, Хотуничах, Старих
Боровичах, Кучинівці, Попільні, Сновському, Єньковій Рудні, Іванівці та
Тихоновичах ліхтарі на сонячних батареях були придбані та установлені за кошти
міської ради та депутатські. До кінця грудня до цього переліку додасться ще й
Шкробове.
Жедівці
активно займалися грейдеруванням та висипкою доріг, а також ліквідацією
стихійних сміттєзвалищ у Рогізках, Петрівці, Нових Боровичах, Хотуничах та
частково Кучинівці.
– Також підприємство є управителем багатоквартирних житлових будинків.
Зокрема, 60 житловим будинкам (загальною площею 55,6 тис. м2) ми
надаємо п’ять видів послуг, – розповідає Олена Іванівна. – Це: поточний ремонт, освітлення місць
загального користування, прибирання сходових кліток, обслуговування ДВК,
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання,
водовідведення та центрального опалення. Цього року поточний ремонт було
зроблено у 10 житлових будинках, у шести будинках – частково відремонтували
покрівлю, ще у шести було проведено заміну кранів, труб у підвальних
приміщеннях систем центрального опалення, водопостачання та водовідведення. У
чотирьох будинках виконано ремонт ДВК, а в шести – ремонт і заміну
автовимикачів у електричних розподільних щитах.
Станом на перше грудня 2021 року нашим підприємством було укладено 1905 договорів на вивезення твердих побутових відходів від приватного сектора. Також КП обслуговує полігон твердих побутових відходів в урочищі Горбаха у Сновську.
Наші працівники займаються вивезенням твердих побутових відходів,
утриманням міського та єврейського кладовищ, благоустроєм міста (сюди входить
прибирання, озеленення вулиць та парків, утримання в належному стані
громадської вбиральні), технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових систем
тепло-, водопостачання та водовідведення, обслуговуванням димовентиляційних
каналів. Виконують поточний ремонт конструктивних елементів
внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв
будинків. І, звичайно, приймають аварійні сигнали та заявки від споживачів та
організовують роботи з усунення несправностей і пошкоджень.
Наразі пріоритетним
для нас стало розчищення від снігу та посипання доріг піщано-соляною сумішшю.
Цього року було заготовлено 495 тонн такої суміші. За необхідності посипання доріг та
тротуарів розпочинається з 5 ранку. Спершу – центральні дороги та шлях до
лікарні, далі – найбільш людні тротуари, а потім решта. Необхідну та якісну техніку для усіх робіт ми маємо. У квітні цього
року за рахунок міської ради було
придбано фронтальний навантажувач вартістю 1433600 грн. Два роки тому було
придбано машину дорожню комбіновану МДКЗ (з піскорозкидальним обладнанням та
поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ-5550С3 (на фото). Також на
балансі КП налічується три трактори та вишка (автопідіймач) для звалювання
аварійних дерев. У зимовий період
залучається техніка підприємців, які чистять дороги по селах.
За словами Олени Петренко, щобвидалити одне аварійне дерево, треба
обов’язково мати рішення виконкому та всі дозвільні документи. Якщо дерево
«складне», однієї жедівської вишки не достатньо, потрібно залучати додаткову
техніку та працівників. А коштує це не дешево, як би жедівці не намагалися
вчасно видаляти такі дерева. З кожним роком їх кількість лише зростає. Так, за
2021 рік по місту було видалено 90 аварійних дерев, по селах громади – 56.
Серед
проблем, які дошкуляють працівникам дільниці, є й численні крадіжки ліхтарів
вуличного освітлення, про які вже не один раз повідомлялося і в нашій
газеті. Окремо треба зазначити і про
стан громадської вбиральні у центрі міста.
– Наші
працівники не встигають лагодити та ремонтувати крани, двері, розбиті шибки,
ручки в кабінках, як їх знову псують. Дуже прикро, що люди зовсім не цінують
ані старань та праці людей, ані прагнення влади зробити життя у місті комфортнішим.
Дуже хочеться звернутися до всіх жителів громади з проханням бути
терплячішими та з розумінням поставитися до того, що під час складної ситуації
на дорозі в зимовий період ми робимо все можливе, аби скоріше розчистити дороги
від снігу та обробити їх спеціальною протиожеледною сумішшю.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
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