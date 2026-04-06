Опалювальний сезон на Сновщині завершено

Відповідно до розпорядження міського голови від 30.03.2026 №64, опалювальний сезон 2025/26 років у Сновській громаді завершився 31 березня 2026 року о 24:00.
За словами начальника Сновської дільниці АТ «Облтеплокомуненерго» Олександра Грабовського, основною умовою для його завершення стала стабільна середньодобова температура повітря вище +8°C протягом трьох діб поспіль.
– Завершився один із найскладніших опалювальних сезонів як в Україні, так і в Сновську зокрема. Була надзвичайно важка, морозна зима з відключеннями електроенергії. Світла інколи не було по двадцять годин, але працівники забезпечували подачу тепла в домівки. У період блекауту котельні працювали на генераторах. Але і тут не обійшлося без проблем – дизельне паливо замерзало. Доводилося і серед ночі розморожувати його та робити все для того, аби наші люди не мерзли.
Тимчасово продовжують опалюватися три заклади Сновська: КНП «Сновська центральна районна лікарня», Сновська початкова школа та Сновський заклад дошкільної освіти. Орієнтовно це відбуватиметься до 12-15 квітня.
Гуманітарна місія «Проліска» надає безкоштовний маршрут
Нещодавно почав діяти соціальний маршрут сіл Жовідь – Нові Боровичі – Старі Боровичі – Сновськ (та у зворотному напрямку).
Проїзд повністю безкоштовний. Дні та години маршруту можна дізнатися у старости округу.
Нові послуги УЗД у місті
З першого квітня поліклініка «Моєї родини» розпочинає надання послуг УЗД на платній основі. Пропонують УЗД: органів черевної порожнини, щитоподібної залози, органів малого тазу, сечових вивідних шляхів.
Підготувала Тетяна КОВТУН
