Сновська дитяча бібліотека вже 84 роки поспіль є одним із основних культурних закладів міста. Щодня сюди поспішають десятки допитливих та розумних дітей аби не просто взяти почитати на дозвіллі щось цікавеньке, але й весело та корисно провести тут час.
Трудяться у книгозбірні троє бібліотекарів – Валентина Кириченко, Діана Зєнченко та завідуюча закладом Наталія Сильченко.
Офіційно бібліотека налічує близько тисячі читачів. В основному це діти шкільного віку, проте є й близько тридцяти дошкільнят.
– Наприкінці 2023 року завдячуючи ГО «Лампа» відбулося оновлення нашого закладу, - розповідає Наталія Василівна. – Було створено ігрову кімнату та оснащено її відповідними меблями. Також придбано нові стелажі для книг, телевізор, столики тощо. Тепер дітки можуть не лише приходити сюди за книжками та періодикою, а й просто погратися та відпочити. До речі, учні початкової школи та дошкільнята в ігровій проводять дуже багато часу.
На жаль, поповнень книжкового фонду зараз немає. Ще у 2020 році нашу книгозбірню було відібрано серед бібліотек країни Українським інститутом книги і як наслідок ми отримали поповнення фонду на більш ніж тисячу екземплярів. Минулого року також отримали більше 300 книжок та 50 періодичних видань. Отож, читати у нас точно є що. Тут можна знайти книжку на будь-яку тему та смак. Приміром, найпопулярніші нині книги у молоді – пригодницькі з елементами фентезі. Читають більше дівчатка, хлопці – менше.
Чи не щотижня працівники бібліотеки влаштовують тематичні виставки, організовують цікаві ігри, заходи, концерти. Зараз бібліотека – не лише про читання, це про розвиток, сучасність та розваги.
Тетяна КОВТУН
Фото автора
