Знову Сновщина оповита чорним смутком…

Ще одна болюча рана на серці нашої громади. Надійшла трагічна звістка — підтвердилася загибель у кровопролитній війні нашого земляка, солдата Сергія Олександровича Харченка із міста Сновськ, який понад рік вважався зниклим безвісти.
До останнього жевріла надія… Рідні чекали, вірили, молилися… Та, на жаль, дива не сталося.
Сергій народився 4 вересня 1979 року в Казахстані. Навчався у Сновській загальноосвітній школі №3. У 1997 році закінчив Сновське ПТУ №7, де здобув спеціальність столяра-тесляра. У мирному житті працював оператором газової котельні на Щорському заводі продовольчих товарів — жив звичайним життям, працював, будував плани, мріяв… Як і кожен із нас.
З 1997 по 1999 рік проходив строкову військову службу, а з 1999 по 2000 роки — військову службу за контрактом. Із початком повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, Сергій Харченко був призваний на військову службу по мобілізації і, не вагаючись, став на захист рідної землі, свого дому, своєї родини, кожного з нас.
З 10 грудня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. І лише тепер рідні отримали страшне підтвердження — Сергій загинув у тому пекельному бою на сході України в грудні 2024 року…
30 березня Сновщина провела його в останню земну дорогу. Стоячи на колінах зустрічали люди траурний кортеж з тілом воїна на вулицях сіл і міста. Поховали Сергія Харченка під звуки трикратного військового салюту на Алеї Героїв міського кладовища. Віднині над його могилою завжди майорітиме жовто-блакитний стяг…
Слів замало, щоб передати той біль, який сьогодні огортає Сновщину. Розривається серце від усвідомлення, що ми втрачаємо найкращих — мужніх, відданих, щирих. Тих, хто без страху став між ворогом і нашою свободою.
Ми розділяємо невимовний біль із рідними та близькими Героя. Схиляємо голови у глибокій жалобі разом із вами. Нехай Господь дасть сили пережити цю страшну втрату…
Світла пам’ять і вічна шана Захиснику України.
