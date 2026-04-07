Олена Згонник, голова фермерського господарства: «Пально-мастильні матеріали, добрива, корми – дорожчають, а молоко з «дядькового двору» – дешевшає… Наших проблем ніякі державні програми не бачать»

– У нашому господарстві налічується 38 голів основного поголів`я, 12 молодняка, - розказує досвідчена очільниця діючого на Сновщині фермерського господарства Олена Згонник. - Молоко здаю на місцевий переробний комбінат «Сири Ліса». Ціна зараз 10 грн 50 коп., проте розраховуються з населенням з великою затримкою. До речі, перейти на іншого виробника, зокрема Куликівський маслозавод, також не варіант – люди говорять, що два місяці також не платили. У сусідньому селі хоч молоко купують дорожче. Останнім часом закуповували по 12-12,50 грн. Якби мати власну переробку, то ще б можно було б триматися. Дуже шкода, але села вимирають. Працездатних людей бракує, не говорячи вже за чоловіків, яких через війну майже тут не лишилося.
Дуже тяжко пережили з худобою цю зиму, коли не було електроенергії: великі затрати пішли на пальне, світло, доїння, не кажучи вже про те, що худобу треба напоїти, нагодувати. Корм я привожу з Чернігова з переробного зернового комплексу, макуху – із Тупичева, корови їдять власну картоплю цілу зиму, моркву закуповували у фермера за Черніговом, буряковий жом – на Ріпкінській базі.
Та ми боролися,не опускали руки, чекали весну і от – знову удар – захмарна ціна на дизпаливо, бензин. Вишукуємо з усіх кишень, щоб купити необхідне на сезон. Тільки взятися за голову лишається. У що обходяться затрати на утримання…. І, виходить, коли ти займався все життя цією справою, то вже покинути це не можливо. Корівка – це ж жива тварина, ти звикаєш до неї, любиш.
Дотації в 2025 році не отримували. У цьому нічого не ясно зовсім. У селі Нові Млини добре ,як лишилося ще 5 корів. А зараз впроваджується в життя новий закон: фермеру, який займається ВРХ треба мати сертифікат на правильне утримання корів за європейськими стандартами: приміщення, вентиляція, корови мають бути чистенькі, доглянуті. Інакше – великі штрафи. Але для простих людей такі умови створити за кілька днів дуже складно. Та й доходів відповідних немає.
Наше господарство офіційно зареєстроване на чоловіка. Він – голова. Але зараз це все лягло на мої плечі. Але ми – сім`я, все робимо і робили завжди разом.
Олена КОМПАНЕЦЬ
