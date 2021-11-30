З 30 жовтня ми в «червоній» карантинній зоні

З 00:00 30 жовтня на території Чернігівської області та Сновщини зокрема, діятимуть карантинні обмеження «червоного» рівня епіднебезпеки. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 жовтня.
Так, забороняється робота: закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, закладів культури. Також під забороною проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Ці обмеження не будуть діяти, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів вказаних закладів (заходів) будуть повністю вакциновані та матимуть зелений COVID-сертифікат.
Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується.
Вже з 21 жовтня набрали чинності посиленні карантинні обмеження щодо пасажирських перевезень між областями. Щоб скористатися громадським транспортом на міжрегіональних маршрутах пасажирам, які досягнули 18 років, треба мати або ж сертифікат про вакцинацію, або ж ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин.
Канікули продовжують на тиждень
Про це «Променю» повідомила начальник освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради Олена Коваленко. Згідно з рекомендацією Міністрества освіти, школярі відпочиватимуть ще тиждень, тобто до 5 листопада включно.
Чи повернуться за шкільні парти в понеділок, 8 листопада поки що достеменно невідомо. Наразі відсоток щеплених працівників освіти майже по всіх закладах Сновщини становить 100%. Тобто, такі школи мають право працювати і під час «червоної» зони. Працівників, які не мають ковідного сертифікату до роботи з дітьми не допускатимуть. Альтернативою цього є наявність ПЛР-тесту. Щоправда, він дійсний лише 3 дні. І не безкоштовний.
Люди вакцинуються охоче
За словами головного лікаря КНП «Сновський ЦПМД» Олени Шарпан, лише 27 жовтня охочих зробити щеплення виявилося 175. Тому вже надвечір того ж дня, вакцини у наявності майже не було. Проте нову партію мали отримати вже наступного дня, 28 жовтня. Загалом за весь період центром первинної медичної допомоги було зроблено 4255 щеплень.
У Сновську тричі на тиждень працює центр масової вакцинації в приміщенні комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» за адресою: м.Сновськ, вул. Гомельська, 26. Час роботи: середа і п’ятниця з 13.00 до 16.00, неділя – з 9.00 до 12.00. Детальніше про щеплення можна дізнатися, звернувшись до КНП «Сновський ЦПМД» (в кабінет 221) або за тел.: (098) 886 56 46; (098) 862 68 57.
Кількість хворих зростає щодня
Олена Шарпан розповіла, що на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 245 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. За минулий тиждень методом ПЛР було обстежено 122 особи, у 75 з них тест показав позитивний результат, з них у двох дітей. Лише за цей тиждень захворіло 72 людини, одужало 15.
За словами головного лікаря КНП «Сновська ЦРЛ» Ірини Якубовської, інфекційне відділення та перепрофільовані під нього, заповнені. За тиждень сюди надійшло 26 осіб, з них діагноз підтвердився у 16 людей. Загалом у відділенні перебуває 35 хворих, з них у 20 пацієнтів виявили коронавірусну хворобу. Чотирьох осіб було направлено у Корюківську лікарню в тяжкому стані.
Те, що хворих стає дедалі більше поінформувала і лікар-епідеміолог Людмила Первакова. За тиждень було зафіксовано 54 хворих, за весь жовтень – 317. На самоізоляції станом на понеділок офіційно перебуває 87 чоловік.
Пам’ятайте – найкраща профілактика коронавірусу, це коли ви: оминаєте скупчення людей, уникаєте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання; не контактуєте з людьми на вулиці на відстані не ближче, ніж 1 метр; регулярно дезінфікуєте руки за допомогою мила або антисептика; на вулиці не торкаєтесь руками до обличчя, а особливо до рота та очей; користуєтеся лише своїми речами особистої гігієни. При чому, гігієна завжди має бути на першому місті, і йдеться не лише про гігієну тіла, а й про чистоту у вашому помешканні. Аби захиститися від коронавірусу вдома, необхідно створити такі умови, аби вони були несприятливі для розмноження вірусів та грибків.
Регулярно провітрюйте кімнати; робіть вологе прибирання; дезінфікуйте дверні ручки та вимикачі; обробляйте поверхні, упаковки з магазину та гаджети; ретельно мийте лапи домашнім улюбленцям після прогулянки.
Тетяна ЛИТВИН
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