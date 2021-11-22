Імуноферментний аналіз не є підставою для оформлення «дозвільних» документів

У зв`язку із величезним збільшенням кількості хворих на ковід-19 і недостатніми темпами вакцинації населення керманичі нашої країни вирішили ввести низку обмежень для громадян. Червона епідемічна зона поволі набуває ознак справді режимної території. Тепер невакцинованим заборонено користуватися міжрегіональним залізничним та автобусним транспортом, відвідувати певні установи тощо. Працювати у звичний спосіб можуть лише ті заклади торгівлі й сфери послуг, персоналу яких зроблені необхідні ін`єкції. А держслужбовці, освітяни й деякі інші категорії людей допускаються до роботи після проходження процедури щеплення. Обгрунтовуються такі вимоги заходами боротьби з епідемією. У принципі, все виглядає ніби й логічно. Треба ж якось протидіяти поширенню хвороби? Проте проблеми почали виникати через відверто недосконалу систему підтвердження того, що та чи інша людина вже має імунітет до коронавірусу й не підлягає обмеженням.
Отже, урядовці вирішили: найперше треба мати сертифікат про вакцинацію в паперовій або електронній формі. Однак деякі громадяни, які раніше зробили щеплення, не змогли відразу отримати такий документ. Причина проста - поміж медпрацівників теж є люди, які пишуть із граматичними помилками. Вони неправильно внесли окремі імена чи прізвища до комп`ютерної бази даних. (Відразу треба зазначити, що подібних випадків мало. Але принагідно варто порадити кожному, хто йде на вакцинацію, пред`являти паспорт. Тоді вірогідність допущення «канцелярської» неточності суттєво зменшиться).
А як бути нашим землякам, які мають медичні протипоказання до щеплення або вже перехворіли на ковід-19? Сімейний лікар Анатолій Королецький (на фото) розповів «Променю»: - Пацієнтам з виразними алергічними реакціями та деякими захворюваннями можна утриматися від вакцинації. І вирішується це в індивідуальному порядку на прийомі у лікаря. Ми уповноважені виписувати спеціальні довідки у таких випадках. Також аналогічний документ може отримати наш пацієнт, який офіційно лікувався і одужав від коронавірусної хвороби. Термін дії довідки - три місяці.
Тут доречно згадати про доволі поширену ситуацію. Часто буває, коли людина перехворіла майже безсимптомно і до лікарні не зверталася. Але в її організмі вже присутні антитіла до коронавірусу. Тобто виробився природний імунітет. За словами Анатолія Королецького, якщо є підстави, то можна зробити імуноферментний аналіз. (За умови, що на цю процедуру направляє сімейний лікар, вона виконується безкоштовно). Таким чином з`явиться підтвердження одужання пацієнта. Проте діючі у системі медицини правила не дозволяють видати йому довідку про наявність імунітету. Бо він до цього не здав ПЛР-тесту і не зазначений у документації, як недужий на «корону». Хоча антитіла до вірусу має такі ж, як і у «офіційних» хворих.
Напевно, читачі розуміють, що причина необгрунтовано вибіркового ставлення до частини громадян - не в лікарях. Їх самих помістили у такі рамки роботи урядовці, які складають нормативні документи. Натомість правителі нашої держави чомусь взялися вирішувати на власний розсуд - кого визнавати перехворілим на коронавірус, а кого ні.
Детальніше про імуноферментний аналіз читачам «Променя» розповіла біолог клініко-діагностичної лабораторії Сновської райлікарні Надія Полковниченко. За її словами, наявна в лікарні апаратура дозволяє доволі якісно виявляти антитіла класів IgM та lgG до вірусу SARS-CoV-2. Спочатку у людини береться до двох «кубиків» крові. (Здати її на аналіз можна у понеділок, вівторок, середу і до 10-ої години четверга). Потім у центрифузі відділяється сироватка. Надалі на зразки чекає нагрівання, промивання, обробка реактивами тощо. Відбувається двоетапна інкубація. У підсумку ознакою наявності антитіл до коронавірусу є спочатку посиніння, а згодом пожовтіння матеріалу. Кольорова інтенсивність пропорційна кількості антитіл. Зазвичай отримання результату забирає практично цілий робочий день.
- З 19 січня і по 11 листопада наша лабораторія зробила вже 3583 ІФА-аналізи, - зазначила Надія Полковниченко. - Антитіла до коронавірусу було виявлено у 872 випадках. Тут потрібно уточнити, що дехто приходив на аналіз по декілька разів. Відомо, що концентрація антитіл IgG в організмі людини зростає з 8 по 21 день після появи симптомів захворювання. Так званий індекс позитивності різний у кожного пацієнта. Мінімальний показник фіксувався на рівні 1,2. Натомість максимальний - 10,4. Скажімо, в когось через півтора місяця після одужання аналіз показав 8,4. Ще в когось через два тижні після вакцинації препаратом Модерна - 10,2. Хоча траплялося і 6,5. Однак всі ці параметри дуже індивідуальні, адже багато що залежить від особливостей імунітету конкретної людини. Доки в організмі присутні антитіла - він здатний ефективно протистояти розвитку хвороби.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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