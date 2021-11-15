Світлана Кушніренко очолила Сновський Будинок культури

Світлана Кушніренко народилася у Сновську в 1974 році. Закінчила Ніжинське училище культури і мистецтв ім.М.Заньковецької, а в 2010 році – Академію керівних кадрів культури і мистецтв.
Галузь культури Світлана Іванівна обрала для себе не даремно, адже ще змалечку обожнювала декламувати вірші, танцювати, співати, тим самим, створюючи гарний настрій не лише собі, але й близьким. Лише в творчості бачила Світлану її матір та старша сестра, яка також знайшла себе у мистецтві.
У свій час Світлана Кушніренко закінчила місцеву музичну школу по класу домри. І саме там, перебуваючи в творчій плеяді викладачів, вона зрозуміла, що ця атмосфера, виступи перед публікою – її. Тут вона почуває себе впевнено, комфортно та дійсно на своєму місці.
До Будинку культури жінка прийшла працювати 1994 року і відтоді незмінно трудиться лише тут. Спершу починала як методист з роботи із дітьми та молоддю, з 2018 року стала заступником директора, а з першого листопада 2021 року вже очолила заклад.
– Із самого початку моя діяльність не обмежувалася лише роботою із дітьми та молоддю, - згадує Світлана Іванівна. – Наш колектив завжди працював, як одна команда, як одне ціле. Ми не розділяли роботу на «твоє» і «моє», а навпаки планували, вишукували щось цікаве та нове усі разом. Бо знали – працюємо не для себе, а для людей. Це зараз деякі ідеї, зразки сценаріїв можна побачити в Інтернеті, звичайно ж, інтерпретувати їх під себе, під смаки людей. А тоді ми шукали щось нове в журнальних статтях, газетах. Пам’ятаю, як навіть посеред ночі прокидалася, щоб записати нову ідею, яка дійсно приходила уві сні. До речі, всі сценарії в той час писали від руки. Зараз, звичайно, в час технічного прогресу, перед нами відкритий весь світ, проте тепер вразити та зацікавити нашу публіку значно складніше.
– Світлано Іванівно, до речі, як працівникам культури та Вам особисто вдається щоразу збирати таку кількість глядачів? Чим їх зацікавлюєте?
– По-перше, ми намагаємося не повторюватися. Це головне. Люди не приходитимуть на концерти чи свята, якщо з року в рік чутимуть одні і ті ж пісні, бачитимуть однакові танці чи сценки. Людей треба вражати. І це не лише про різноплановість сценаріїв, а й про декор, фотозони, сценічний одяг. Лише на перший погляд може здатися, що створити сценарій заходу просто. Насправді, за цим стоїть величезна робота багатьох людей, кожен з яких вносить свою частинку душі, ідею. Дуже приємно, коли люди відчувають наші старання і віддячують своїми щирими оплесками та гарним настроєм.
– Поділіться найближчими планами стосовно роботи БК.
– Найголовніше – зберегти та продовжувати розвивати те, що роками створювали мої попередники. Також дуже хочеться зробити привабливішим будинок культури зовні, а ще – оновити майданчик перед закладом.
Ми будемо розвиватися, шукати нові форми роботи, щоб залучити та зацікавити населення всіх вікових категорій. А головне – продовжуватимемо створювати свято для себе та оточуючих.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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