Футбольні турніри

Двадцять третього жовтня у Корюківці відбувся турнір з мініфутболу. Наша команда зіграла з таким результатом: «Тайм» (Сновськ) - смт Холми – 4:3; «Тайм» Сновськ - ФК «Корюківка» - 0:5; «Тайм» Сновськ - ФК «Понорниця» - 10:1. Та зайняли таким чином друге місце.
Наступного дня черговий тур першості Чернігівської області з футболу серед команд ДЮСШ грали у Городні. Старша група зіграла в нічию – 1:1. Голом відзначився К. Дворник. Молодша група виграла з рахунком – 1:0. М’яч у ворота суперника забив Д.Мороз.
У всіх турнірах підтримує наших спортсменів Олександр Якубін.
Олександр Кухаренко, тренер ДЮСШ
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