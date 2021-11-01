понедельник, 1 ноября 2021 г.

Футбольні турніри

 Двадцять третього жовтня у Корюківці відбувся турнір з мініфутболу. Наша команда зіграла з таким результатом: «Тайм» (Сновськ) - смт Холми – 4:3; «Тайм» Сновськ - ФК «Корюківка» - 0:5; «Тайм» Сновськ - ФК «Понорниця» -  10:1. Та зайняли таким чином друге місце.



Наступного дня черговий тур першості Чернігівської області з футболу серед команд ДЮСШ грали у Городні. Старша група зіграла в нічию – 1:1. Голом відзначився К. Дворник. Молодша група виграла з рахунком – 1:0. М’яч у ворота суперника забив Д.Мороз. 

У всіх турнірах підтримує наших спортсменів Олександр Якубін. 

Олександр Кухаренко, тренер ДЮСШ


Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)