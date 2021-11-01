Вільна боротьба

23 жовтня в Чернігові відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків 2005-2006 р.н. та молодших.
У змаганнях взяли участь більше 60 учасників, серед них – одинадцять вихованців Сновської місцевої ДЮСШ «Колос», тренера-викладача Анатолія Косевича та Олега Россола. Серед старших юнаків І місце у ваговій категорії до 80 кг виборов Роман Коржавін, Руслан Дворник (вагова категорія 45 кг) та Дмитро Мороз (60 кг) вибороли ІІ місця, а Нікіта Корміліцин і Нікіта Янюшкін (у ваговій категорії 45 та 48 кг відповідно) – на третьому місці.
Серед молодших юнаків Кирило Насінник (28 кг), Данило Данілов (32 кг) та Гліб Россол (38 кг) вибороли перші місця.
У ваговій категорії 38 кг Максим Мороз та Костянтин Шевченко (28 кг) вибороли другі місця.
Непогано виступив Данило Соболь, який вперше брав участь у змаганнях та отримав четверте місце у ваговій категорії 38 кг.
Свою допомогу в організації виїзду на змагання надав Денис Данилов.
Григорій Салата,
директор Сновської
місцевої ДЮСШ «Колос»
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