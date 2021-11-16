Творчість, креативність та сучасність – основне в роботі працівників культури

Щорічно 9 листопада в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це свято усіх тих, хто своєю діяльністю прославляє рідну Сновщину, вчить людей цінувати, поважати та любити традиції рідного краю. Свято тих, хто робить наше життя яскравішим, веселішим, емоційнішим та різноплановим.
Про культурне життя нашого краю читачам «Променя» розповіла начальник культури та туризму Сновської міської ради Наталія Добненко.
Начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко (в центрі), директорка Сновського будинку культури Світлана Кушніренко та інженер Сновського БК Святослав Колодочкин.
Для любителів інтелектуального розвитку - книгозбірні
Бібліотечну систему нашого краю представляє Сновська публічна бібліотека, до якої входить дев’ятнадцять філіалів по селах громади та дитяча. На жаль, Новомлинський та Зарічанський філіали цього року припинили свою діяльність. Решта закладів, навіть у маленьких селах, продовжує працювати. Із великого приміщення, яке давно потребує капітального ремонту, до однієї з кімнат у сільській раді «перенесли» Тур’янський та Смяцький філіали. Для населення такий варіант став навіть зручнішим та практичнішим. Тому у найближчий час такі зміни чекають на Єлінську книгозбірню.
Невеличкі поточні ремонти за рік пройшли у всіх бібліотеках. Та найбільше оновилися приміщення дитячої бкнигозбірні, працівники якої за період весняного локдауна не гаяли час даремно. У приміщенні збудували вбиральню, відремонтували коридор, роздягальню, читальну залу. В останній постелили нове килимове покриття, закупили комплект різнокольорових пуфиків, різні настільні ігри, новий комплект ляльок для вистав. Приємно, що з кожним роком цей заклад стає дедалі сучаснішим та затребуванішим. Для малечі тут діє «Бібліоняня», «Казкотерапія», для дітей старшого віку – «Бібліотусовки». Всі відвідувачі із задоволенням грають у різноманітні ігри, створюють вироби своїми руками, беруть участь у виставах лялькового театру, вікторинах і конкурсах. Серед найпопулярніших - «Stand-Up Книга #», книжковий подіум «Книга-клас!», «Книжковий позитив», «Дитяча бібліотека: казки-онлайн» тощо.
Окрім цього осучаснили і читальну залу центральної бібліотеки. Для привернення до діяльності книгозбірень ще більшої уваги у Займищанському філіалі створили музейну кімнату, а своєрідні дитячі розважальні куточки діють у Рогізківському та Староруднянському філіалах.
За цікавим дозвіллям – до будинку культури та клубів
Жодне свято, жоден мистецький та культурний захід у громаді неможливо уявити без участі представників культури. Саме вони дарують глядачам незабутні концерти, вистави, проводять цікаві конкурси та виставки. Таких закладів на Сновщині нараховується 26. З них: Сновський будинок культури, вісім сільських будинків культури та 17 сільських клубів.
Так само, як і бібліотечні установи, клуби та БК під час весняного карантину усіма силами намагалися оновити та підремонтувати приміщення. Приміром, у Лосевій Слободі та Гуті-Студенецькій за підтримки старост цих сіл встановили новенькі булер’яни для опалення приміщення. До речі, в Гуто-Студенецькому клубі наразі ведеться поточний ремонт. Вдалося оновити і деякі кімнати у Сновському будинку культури. Також було пофарбовано фасад Смяцького клубу та придбано сценічний одяг.
Важливим кроком вперед стала і реалізація на базі БК двох проєктів – «Молодіжний простір» та «Майстри Сновщини».
Гордість нашого краю
Неможливо переоцінити творчий вклад у розвиток культури таких колективів, як зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (керівник заслужений працівник культури Світлана Горбатович), дитячий зразковий вокальний колектив «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко), народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» та народний аматорський хоровий колектив «Спадщина» (керівник Оксана Бондаревська), народний аматорський театральний колектив «Муза» (керівник Лідія Легеза), народний камерний хор «Ренесанс» (керівник Любов Шумська), оркестр народних інструментів (керівник Тамара Гребенюк) та оркестр духових інструментів (керівник Леонід Рибальченко).
Без цих відданих своїй праці людей неможливо уявити жодне свято, жоден концерт та захід, який відбувається у нашій громаді.
На екскурсію – до Сновського
історичного музею
Не можна не згадати і про такий важливий, дорогий та рідний для жителів нашого краю, і не тільки, історичний музей. Його директорка Валентина Москаленко своїм творчим підходом, новими ідеями та задумами з кожним роком залучає до діяльності закладу все більше і більше людей.
Музична школа – серце культури
Викладачі Сновської музичної школи імені Натана Рахліна та її директорка Лариса Сіренька, зокрема, привчають любити культуру, рідні звичаї та традиції із самого дитинства. Можливо, саме тому щороку кількість бажаючих опанувати гру на музичних інструментах та дізнатися про усі тонкощі в музиці стає дедалі більшою. А для того, щоб переглядати учнівські виступи та концерти було ще зручніше та приємніше, цього року взялися за облаштування та розширення актової зали, площа якої збільшилася на 30 квадратних метрів. Також тут пошпаклювали й освіжили стіни, замовили новий сценічний одяг. Тепер на сцені є можливість виступати танцювальному колективу та оркестру духових інструментів. До речі, кількість глядацьких місць з 63 збільшилася до 100.
За час літніх канікул тут також облаштували клас хореографії на 2-му поверсі.
Всі чекають на закінчення карантину
Завдання та значення кожного із мистецьких закладів культури зовсім різне та об’єднує їх головне – прагнення розвивати та підтримувати наші рідні звичаї, традиції та обряди. А ще – всі до єдиного працівника культури мріють про закінчення всіх карантинних обмежень, через які вони не можуть проявляти себе на сто відсотків, не можуть проводити всі заплановані заходи, бачитися з улюбленими глядачами, читачами, відвідувачами чи вихованцями. А для людей творчих, залюблених у свою справу, це – найголовніше.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Цього року через обмеження червоної карантинної зони від традиційних святкувань та нагороджень працівники культури відмовилися. Проте без заслужених нагород не лишилися. За сумлінну працю Грамотами Сновської міської ради нагороджено провідного бібліотекаря Сновської публічної бібліотеки Ніну Мокросноп, керівника народного аматорського театрального колективу «Муза» Лідію Легезу, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності Вікторію Шарапату, головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Ларису Пій. Подяки Сновської міської ради оголошено директору Сновського сільського будинку культури Валентині Ушатій, викладачу музично-теоретичних дисциплін Сновської ДМШ ім.Н.Рахліна Людмилі Улянчич та директору Рогізківського сільського БК Тамарі Тесленко.
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