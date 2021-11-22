У приміщенні Тихоновицької школи затишно, охайно, а головне – тепло

Тихоновицька школа вже 127 років поспіль є осередком освіченості, мудрості та вихованості. Щороку вона випускає в самостійне, доросле життя десятки вдячних школярів, яких наділяє не лише знаннями, а й такими високими моральними якостями, як людяність, вихованість та чесність.
Директорка закладу Галина Бебех розповіла, що цього року тут навчається 84 учні, з яких 37 привозять до закладу із Тур’ї, Гути-Студенецької, Софіївки та Іванівки шкільним автобусом.
Директорка закладу Галина Бебех.
– Автобус, хоч і не новий, та ходить регулярно і вчасно, - розповідає Галина Іванівна. – Виокремити хочеться нашого водія Михайла Кримського. Такого професійного та роботящого чоловіка годі й шукати. Він ніколи не сидить, склавши руки, та, окрім своїх основних обов’язків, постійно щось ремонтує, майструє, займається лозоплетінням. Часто можна спостерігати, як на перервах довкола нього збираються учні та з цікавістю спостерігають за тим, як Прокопович (саме так звикла називати його уся шкільна родина.- Авт.) плете із лози кошики.
Одинадцятикласників цього року тут лише шестеро, першокласників – п’ятеро.
За словами очільниці закладу, у школі трудиться 33 працівники, з них – 20 вчителів. Всі вони – досвідчені, талановиті та творчі.
– Я вважаю, що саме завдяки згуртованості та професіоналізму нашого колективу, школі вдалося на достойному рівні пройти державний інституційний аудит, який проходить один раз на десять років. Робота нашого закладу оцінювалася за чотирма основними напрямками: освітнє середовище, система оцінювання учнів, педагогічна діяльність та управлінські процеси. Кожен із працівників ЗОШ добросовісно та наполегливо поставився до такої перевірки. За це я їм дуже вдячна.
Робітник з комплексного обслуговування Володимир Савченко демонструє забезпеченість твердим паливом на опалювальний період.
З кожним роком школа приємно змінюється та осучаснюється. За сприяння управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради на початку нового навчального року майже всі класи були забезпечені новими партами та стільцями. Також, відповідно до санітарного регламенту, заклад обгородили парканом, а грубки обклали кахлем. Відбулося оновлення та сучасне оформлення класних кімнат та шкільних коридорів. Відремонтували ганок і в приміщенні початкової школи, а ще – встановили нову огорожу.
Змінилися шкільні будівлі і зовні. Вже традиційно, перед початком року, учні та вчителі власноруч розмальовують їх, зображуючи українські символи, шкільні атрибути тощо. Ескізи всієї цієї краси створює бібліотекарка Людмила Косенко. Така робота не лише дуже подобається дітям, а й неабияк згуртовує колектив.
У приміщенні дуже затишно, охайно, а головне – тепло. Тихоновичі лишилися однією із шкіл громади з пічним опаленням. Цього року тут відмовилися і від брикету, повністю перейшовши на дрова, а їх, за словами Галини Іванівни, більше ніж достатньо. І саме ці старенькі грубки і надають закладу якогось особливого шарму та домашнього затишку. Завжди відгукуються та допомагають із привозом та розгрузкою дров батьки учнів, без допомоги яких було б дуже складно.
Плавно та поступово школа переходить і на оновлене шкільне меню, ініціатором якого став відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
– У їдальні харчується 98% дітей. Ціна за обід 14 гривень, - розповіла очільниця закладу. – У нас є своя невеличка присадибна ділянка, на якій ми вирощуємо найнеобхідніші овочі: картоплю, моркву, буряк, огірки. За власним бажанням підтримують нас і батьки дітей, щороку провозивши до школи необхідні овочі.
Стосовно нового меню – перехід однозначно почався. Єдине, поки що повністю готувати все запропоноване ми не можемо, бо не маємо відповідного обладнання. Взяти хоча б найпростіше - духову шафу. Проте із меню виключили всі напівфабрикати, шкідливі ковбаси та сосиски. Натомість додали в раціон більше риби, м’яса, овочів та круп.
Тихоновицькій ЗОШ є й ким пишатися. Учні неодноразово ставали переможцями різноманітних конкурсів, спортивних змагань, олімпіад. Минулого року два випускники закінчили заклад із золотою медаллю.
Цьогоріч одинадцятикласниця Ірина Бондаренко зайняла ІІІ місце на олімпіаді з української мови та ІІ – з математики, а дев’ятикласниця Вікторія Середа – ІІ місце з біології. На жаль, через карантинні обмеження поїхати на олімпіаду можна було лише із дозволу батьків, тому не всі учні отримали таку змогу.
Вміють у закладі організовувати й позашкільне дозвілля. Для всіх бажаючих діє три гуртки: спортивний (керівник Дмитро Кошіль), столярний (Володимир Павленко) та «Умілі ручки» (Тетяна Швидка). Керівники своєю майстерністю, постійним розвитком та креативними ідеями згуртували довкола себе 45 школярів, які із задоволенням відвідують всі заняття.
Зараз, незважаючи на обмеження червоної карантинної зони, заклад працює у звичайному режимі. Працівники школи зробили щеплення від коронавірусної хвороби одними із найперших у громаді. Причому – свідомо, розуміючи, що від цього залежить не лише власне здоров’я, а й здоров’я дітей. Наразі вакцинація працівників у закладі становить 100%.
Тетяна ЛИТВИН
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