Місце, наповнене затишком та теплом

Станція юних техніків для багатьох дітей Сновщини вже давно стала не просто місцем, де вчать та допомагають розвивати творчі здібності, а й місцем, у якому відчуваєш себе, немов вдома. Тут панує дійсно тепла, дружня атмосфера не лише між самими вихованцями, але й педагогами.
За словами директора СЮТ Миколи Коршуна, новий навчальний рік розпочався для 453 вихованців. Вони мають можливість вибирати один або ж декілька напрямів для творчості. А обирати тут дійсно є з чого. Адже працює 35 гуртків науково-технічного та декоративно-прикладного напряму. Серед них: радіоелектронне конструювання, початкове технічне моделювання, авіамодельний гурток, різьблення по дереву, технічний дизайн, юний картингіст, оператори колективної радіостанції, спортивна радіопеленгація, юні користувачі ПК, бісероплетіння, паперопластика, тістопластика, юний флорист, виготовлення сувенірів, народна творчість, конструювання повітряних зміїв, «Зелений світлофор», геометричне моделювання.
– На станції юних техніків трудиться 17 працівників, з них – 9 педагогічних працівників, - розповідає директор. - Ще 6 – на базі шкіл у Великому Щимелі, Петрівці, Нових Боровичах, Сновській ЗОШ №1 та Сновській гімназії. До речі, в останньому закладі почала працювати наш молодий спеціаліст Ірина Масленок.
Те, що наші педагоги вкладають у дітей всі свої знання, вміння та навички – яскравий приклад їх досягнень та перемог. Одним із останніх став обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу з науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно», в якому наша станція здобула третє місце.
Диплом І ступеня отримала Марія Сємко за роботу «Модель Сонячної системи електрифікована» (напрямок технічний дизайн) в обласній виставці-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Зоряні шляхи Чернігівщини».
Диплом І ступеня отримав Назарій Пузач за участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» за роботу «Роботизоване шасі» в розділі «Техніка майбутнього». У цьому ж конкурсі Дипломом І ступеня нагородили Данила Кононевича за роботу «Пінпоінтер селекції металу» (розділ «Прилади та обладнання»).
Дипломи ІІ ступеня отримали Вікторія Гончар та Владислава Трус за роботи «Будиночок для гномів» у розділі «Ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки» в обласній виставці-конкурсі з початкового технічного моделювання. А Диплом ІІІ ступеня в цьому ж конкурсі та розділі отримав за роботу «Тестер» Микола Глушков.
Завжди достойний результат на конкурсах показують і наші керівники гуртків. Зокрема, Світлана Гіленок, Володимир Рум’янцев, Світлана Антосік.
За словами Миколи Коршуна, перед початком занять на станції власними силами зробили косметичний ремонт. Серед нагальних проблем, вирішення яких найбільше потребує заклад - новенькі вікна, що вже давно потребують заміни та перекриття даху. І директор, і працівники мріють також про оновлення технічної бази та кабінетів. Цього року підтримав СЮТ депутат Олександр Головач, який виділив 3100 грн для матеріально-технічної бази гуртка юних картингістів. У приміщенні станції юних техніків дуже тепло та затишно. Тут своя котельня. До слова, паливом на сезон заклад майже забезпечений.
Тетяна ЛИТВИН
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