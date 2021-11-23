Сновщина – край аграрний

Щорічно у третю неділю листопада своє професійне свято відзначають всі ті, хто серцем і душею, розумом і руками щодня долучається до важливих аграрних справ. Це – свято дбайливих господарів, працьовитих людей та тих, хто не уявляє життя без рідної, української землі.
І саме таким є колектив СТОВ «Щорссільгоспсервіс», який очолює Іван Коваль. За його словами, якраз від колективу, від цих принципових та працьовитих людей і залежить успіх підприємства. Саме завдяки їм воно розвивається, осучаснюється, а робота на ньому стає дедалі затребуванішою та популярнішою на Сновщині.
Розквіт будь-якого аграрного підприємства дуже сильно залежить від роботи та професійності агрономів. Саме вони розробляють алгоритм сільськогосподарських робіт, від яких, власне, і залежить кінцевий результат збору врожаю. У «Щорссільгоспсервіс» трудяться двоє досвідчених та залюблених у свою професію людей – головний агроном Тетяна Щербина та агроном Олександр Павлов.
До основних обов`язків агронома входить розробка та дотримання технологічних операцій, контроль та постійний моніторинг стану посівів. З ранньої весни і до початку перших морозів ці люди мають ненормований робочий день, виїжджаючи на поля з першим променем сонця, а повертаючись вже пізно ввечері. І лише з листопада по лютий вони залишають поля, щоб вивчити технологічні карти, запланувати роботу на наступний рік та взяти активну участь у тренінгах та навчаннях.
Тетяна Щербина працює у СТОВ вже дев’ять років поспіль. Вперше познайомилася із специфікою господарства ще будучи студенткою, під час проходження практики. Розумну та перспективну дівчину керівництво помітило вже тоді, запропонувавши їй посаду агронома. А вже через півтора року Тетяна Віталіївна стала головним агрономом.
За її словами, цього року СТОВ «Щорссільгоспсервіс» займалося вирощуванням п’яти основних культур: озимої пшениці (на площі 1500 га), озимого жита (300 га), гороху (900 га), соняшника (2200 га) та кукурудзи (1500 га). Цьогорічним врожаєм Тетяна Щербина більш ніж задоволена: сприятливими були і погодні умови, і належний догляд працівників. Наступного року господарство займатиметься цими ж культурами. Наразі вже посіяно 1300 га озимої пшениці та 300 га озимого жита. До слова, загалом підприємство обробляє 6500 га землі.
Поповнилася не лише комора господарства, а й технічний склад. Придбали новенький обприскувач, машину для підвозу, а також засоби для захисту рослин, мінеральні добрива тощо.
Не нова людина в аграрному житті нашого краю і агроном Олександр Павлов. Хоч родом чоловік із Городнянщини, своє покликання та улюблену роботу знайшов саме на Сновщині. Після закінчення Київського аграрного університету сім років пропрацював у Хотуничах в ПСП «Прогрес». А три роки тому влаштувався до «Щорссільгоспсервісу».
Обидва агрономи від специфіки своєї професії в захваті. Їм подобається геть усе: спілкування з землею, праця на свіжому повітрі, життя в гармонії з природою. Адже завжди приємно бачити результати роботи, на які ти очікував, докладаючи усіх зусиль для того, щоб урожай був достойним.
Професія агронома завжди передбачає навчання та розвиток, бо з кожним роком у сільському господарстві відбуваються зміни: з’являється нова техніка, запроваджуються нові технології. Агрономи СТОВ «Щорссільгоспсервіс» в усьому новому розбираються на відмінно, бо розуміють – саме від них залежить майбутнє врожаю.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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