Саме залізниця, а не хутір Коржівка, поклала початок розвитку нашого міста

Саме залізниця, а не хутір Коржівка, поклала початок історії нашого
міста і його розвитку. Не зважаючи на важкі часи, бажаємо триматись,
розвиватись і миру нашій країні.
З історії сімей залізничників
На нашій сторінці вже неодноразово публікувались матеріали про сім’ї залізничників, які були одними з перших, хто приїхав на роботу до Сновського депо та інших підприємств залізничного вузла, який називався станція Сновська.
Сьогодні
розповідь про братів Брижинських, Павла та Михайла.
Походили вони
з сім’ї чернігівського міщанина Василя Брижинського, власника кузні та каретних
справ майстра. Дітей у нього було багато. Найстаршому Андріану він залишив свою
справу, а двом меншим синам Павлу та Михайлу порадив йти на роботу до Сновська,
у депо, бо вбачав у тому перспективу непоганих заробітків. Наказав старшому
Павлу бути за батька меншому Михайлу. Десь на початку ХХ століття брати прибули
до Сновська. Павло спочатку працював у депо, а згодом у 20 – 30 роках ХХ
століття працював інструктором у Сновській школі ФЗН. Одружився на Поліні
Мироновій, народив доньку Катерину. Зараз у нашому місті разом з сім’єю
проживає правнук Павла Брижинського – Кондратовський Володимир Геннадійович.
Менший з
братів Брижинських – Михайло, також пов’язав своє життя з залізницею. З
особистої справи Михайла дізнаємось, що народився він у м. Чернігів 17 грудня
1885 року, з 1905 року почав працювати слюсарем депо. Після відбування
військової повинності з 1908 по 1911 р., знову повернувся на роботу у депо.
Протягом 1911 – 1917 років працював слюсарем та помічником машиніста. Приблизно
у цей час одружився на Вікторії Михайлівні, 1895 р.н. У сім’ї народилось
четверо дітей. Доньки Олександра, Валентина, Марія та син Василь. Дві доньки
Олександра та Валентина покинули батьківський дім, виїхавши з міста. А донька
Марія і син Василь прожили все своє життя у Сновську – Щорсі. Марія, ще до
початку окупації під час Другої світової війни, пішла працювати на залізницю, де
продовжував свою трудову діяльність і батько. Під час окупації 1941 – 1943
років батько з донькою залишили роботу та займалися особистим господарством. У
1944 році разом повернулися на роботу у депо. Михайло Васильович пропрацював ще
рік і у 1945 році вийшов на пенсію. Марія також до пенсії працювала на
залізниці. У 1944 році на роботу у депо прийшов і син Михайла – Василь.
Працював слюсарем. Після проходження служби в армії, повернувся до міста,
працював слюсарем депо до виходу на пенсію. Зараз у нашому місті, разом з
дружиною, проживає його син – Брижинський Володимир Васильович.
Валентина Москаленко,
директорка
історичного музею
