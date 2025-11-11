Сімейний лікар продовжує писати душевні вірші

Про навантаження, які в пік осені і загострення сезонних хвороб несуть наші сімейні лікарі і всі медичні працівники, годі й казати. Ці навантаження – великі, відповідальні й майже безкінечні.
Неодноразово була свідком картини, коли до них
звертаються не у поліклініці, а просто посеред вулиці, в магазинах, на базарі, по телефону. І у всіх випадках лікарі залишаються на висоті. Повністю віддається своїй роботі
і герой нашого сюжету – тактовний, доброзичливий, фаховий Анатолій
Федорович Королецький. Сновщина давно стала його рідним краєм, місцем, до якого
удвох з дружиною Ганною Іванівною, лікаремфтизіатром, приросли серцем і душею.
Тут зростали і вилітали з родинного гніздечка їхні красунідоні, тут Королецькі
знайшли собі багато друзів і захоплень. Мають
невеличку дачу у Гвоздиківці, де на родючій землі росте усяка городина, а також
багато різних захоплень, які вдало
поєднують із роботою в лікарні. І хоч у Ганни Іванівни їх тепер поменшало, але
у Анатолія Федоровича, навпаки, додалося. Не нахваляться ним жителі Кучинівки,
куди разом зі знаною й авторитетною колежанкою Оленою Іванівною Шарпан часто
виїжджають проводити індивідульний прийом громадян. Люди йдуть до них охоче,
довірливо, розуміючи, що отримають належну увагу і допомогу, консульацію, що дуже
потрібна. Про писанину, пов`язану із оформленням документації по кожному такому
зверненні, взагалі краще не казати
– її
багато! Марудній, протокольній, як вимагають інструкції, доводиться
приділяти енну кількість часу, бува, не лише робочого – домашнього. Анатолій
Федорович справляється, більше того, знаходить хвилини для творчості. Його поетичні доробки районка друкувала влітку, але читачі попросили продовження. Ми
охоче погодилися і залюбки представляємо рядки, створені й виплекані
любов`ю до життя, прагненням якнайскорішого закінчення війни.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Вчись
прощати
Вчись
прощати. Молись за скривджених
Зло
перемагай промінчиком добра,
Йди без
вагань у стан, де прощати призвані,
І згадай
Голгофу, де розіп’яли Христа.
Вчись
прощати, коли душа принижена,
І серце
немов чаша гірких сліз,
І доброта
ніби вся випалена,
Прощай, як
прощав Христос усіх.
Вчись
прощати, і не тільки словом,
А всією
душею, всім єством своїм.
Прощення
породжується любов`ю до Бога
І в щирих
молитвах передусім.
Вчись прощати.
В прощенні радощів джерело.
Великодушністю,
як бальзамом лікуєш.
Недарма на
Хресті кров пролито було.
Тож вчись
прощати і прощеним ти будеш!
Осінь по життю
З роками
менший друзів круг,
Скромніший
дім і їда простіше,
Замість
непрошених дорожче дятла стук,
Застілля
буде зайвим, це – певніше.
Все ближче
до серця розмова,
А не
веселощі до ранку.
Душа змела
сміття без умови.
З роками,
що зайве – це занадто.
Все
цінніше вранішня зоря,
Сніг у
січні і травневий вечір.
А новий
лист календаря
Дорожче
всіх валют, скажу до речі.
