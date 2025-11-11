Процес очистки проса добігає кінця

Yа світлині, зробленій під час гулу в небі шахедів група трударів однієї з найправофланговіших агроструктур Сновщини – ПП «НиваІмпульс», де директором відданий землі і краю Олексій Савоста. Лідером цієї групи є чарівна начальниця, агроном за фахом Світлана Децик (крайня справаналіво).
Її загальний стаж роботи в сільському господарстві сягнув більше 12 років, усі з яких присвячені рідному краю, підприємствам «Яна плюс», «НиваІмпульс». Жодного разу Світлана Миколаївна не пошкодувала про свій нелегкий професійний вибір, ті навантаження, які нині доводиться виконувати на прифронтовій території, в умовах обстрілів і ризиків. Сказала, що їй повезло працювати з чудовими колективами, досвідченими, обізнаними у всіх нюансах справи керівниками і просто бути на своєму місці, там, де треба. Хвалила працездатність трударів зерноскладу Олександра Грищенка, Сергія Батюка (на знімку), які в момент нашої зустрічі були задіяні в процесі очистки проса від смітної домішки (насіння бур`янів, органічної та відокремлюваної домішок). Майже вся ця культура на «ура» вже продалася покупцям з Черкащини. І на решту вже є замовлення. Тепер – це українські ринки, хоча раніше збіжжя реалізовувалося за кордон.
Милувалася
ними, гордилася і чітко розуміла, що переді мною справжні патріоти трудового
фронту з непідробною жагою до життя, майбутніх добрих мирних змін. А вони, зміни, неодмінно будуть!
І обов`язково принесуть позитивні здобутки
у виробництво, у все, що нам
конче потрібно.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото
автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий