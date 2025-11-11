вторник, 11 ноября 2025 г.

Процес очистки проса добігає кінця

 

Yа світлині, зробленій під час гулу в небі шахедів ­ група  трударів однієї з найправофланговіших агроструктур Сновщини – ПП «Нива­Імпульс», де директором відданий  землі і краю Олексій  Савоста. Лідером цієї групи є чарівна начальниця, агроном за фахом Світлана  Децик (крайня справа­наліво). 



Її загальний  стаж роботи в сільському господарстві сягнув більше 12 років, усі з яких присвячені рідному краю, підприємствам «Яна плюс», «Нива­Імпульс». Жодного разу  Світлана Миколаївна не пошкодувала про свій  нелегкий професійний вибір, ті навантаження, які нині доводиться виконувати на  прифронтовій території, в умовах  обстрілів і ризиків. Сказала, що їй повезло працювати з чудовими колективами, досвідченими, обізнаними у всіх нюансах справи керівниками і просто бути на своєму місці, там, де треба. Хвалила працездатність трударів зерноскладу Олександра Грищенка, Сергія Батюка (на знімку), які в момент нашої зустрічі були задіяні в процесі очистки проса від смітної домішки (насіння бур`янів, органічної та  відокремлюваної домішок). Майже вся ця культура  на «ура» вже  продалася покупцям з Черкащини. І на решту вже є замовлення. Тепер – це  українські ринки, хоча раніше збіжжя реалізовувалося за кордон.

Милувалася ними, гордилася і чітко розуміла, що переді мною справжні патріоти трудового фронту з непідробною жагою до життя, майбутніх добрих  мирних змін. А вони, зміни, неодмінно будуть! І обов`язково принесуть позитивні здобутки  у виробництво, у все, що  нам конче потрібно.

Олена КОМПАНЕЦЬ

Фото автора

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)