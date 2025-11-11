Обстріли і знеструмлення громаду не зламали…

Газета монтувалася і передавалася з допомогою генератора
Допомагали діставати, заправляти і вмикати цей пристрій, що тепер на вагу золота, наші добрі друзіпомічники. Окрема подяка за підставлені плечі заступнику міського голови Сергію Силенку, гендиректору КНП «Сновська ЦРЛ» Ірині Якубовській та їхнім підлеглим з господарчих груп. Коли ми разом, навіть у темряві є шанс вижити. Навіть без електрики.
Лікарня після прильотів свої головні
функції
не втратила
Люди в білих
халатах, як їх звично звуть у розмовному стилі, у дні відключки електроенергії знову
демонструють і повну віддачу, і професіоналізм. Резервне живлення діє, але
напруга бкває такою низькою (140150 кВт), що ні холодильники не холодять, ні лампочки
не світять, ні інші медприлади нормально не працюють. Але, за словами очільниці
закладу Ірини Якубовської, усі пацієнти, які потребують медичної допомоги, таку
допомогу отримують.
Торгівля працює злагоджено
Треба віддати
належне усім власникам торговельної мережі Сновщини за завчасне оснащення своїх
магазинів, кіосків допоміжними пристроями, покликаними забезпечувати повноцінну
реалізацію товарів продовольчої і непродовольчої груп. В основному – це
генератори, наявність у них пального, далекоглядність у його придбанні. Бо,
якби не запаси, то минулих понеділка, вівторка й середи проблемно б було
придбати потрібний крам. Отже, на повну потужність нині у місті працюють АТБ,
СеДам, Торговий дім, Світ ласощів, м’ясні і ковбасні торгові точки та інші. Не перестає викликати схвалення і
подяку робота нашої «Вітамінки», де не лише готують смачні обіди, накривають
апетитні столи для урочистих подій, а й приймають замовлення на дім. Редакція
отримує чимало добрих слів за чудову роботу колективу, який навіть у цей
надскладний період не втрачає свого індивідуального почерку у сервісі,
приготуванні смачних страв.
Вчора,
наприклад, кафе «на відмінно» виконало замовлення на поминальний обід у
Кучинівку. Весь перелік наїдків було напечено, насмажено, акуратно запаковано і
доставлено за адресою.
