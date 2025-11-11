«Зарплата в конвертах»

В умовах воєнного стану тема легалізації доходів найманих працівників набуває ще більшої актуальності. Праця без офіційного оформлення, виплата «зарплати в конвертах» — це не просто порушення законодавства, а серйозний ризик як для працівника, так і для роботодавця.
«Зарплата в конверті» це часткова або повна виплата
заробітної плати без офіційного відображення у звітності, тобто — без сплати
податків і внесків до фондів соціального страхування. Формально працівник може
значитися на мінімальній ставці, а решту отримувати «у конверті».
Наслідки для працівника: відсутність соціального захисту. Працівник не
отримає належної допомоги у разі хвороби, безробіття або нещасного випадку на
виробництві; мінімальна пенсія. Без страхового стажу та належних внесків працівник
ризикує залишитися без достойного пенсійного забезпечення; відсутність
кредитної історії. Зарплата «в конверті» унеможливлює отримання кредитів чи
іпотеки, оскільки банки орієнтуються на офіційний дохід; нестабільність. Нелегально працевлаштованого
працівника легко звільнити без компенсацій, попереджень чи правового захисту.
Ризики для роботодавця: фінансові й кримінальні
наслідки, штрафи, перевірки, репутаційні втрати.
Комментариев нет:
Отправить комментарий