вторник, 11 ноября 2025 г.

«Зарплата в конвертах»

 

В умовах воєнного стану тема легалізації доходів найманих працівників набуває ще більшої актуальності. Праця без офіційного оформлення, виплата «зарплати в конвертах» — це не просто порушення законодавства, а серйозний ризик як для працівника, так і для роботодавця.

«Зарплата в конверті» це часткова або повна виплата заробітної плати без офіційного відображення у звітності, тобто — без сплати податків і внесків до фондів соціального страхування. Формально працівник може значитися на мінімальній ставці, а решту отримувати «у конверті».

Наслідки для працівника:  відсутність соціального захисту. Працівник не отримає належної допомоги у разі хвороби, безробіття або нещасного випадку на виробництві; мінімальна пенсія. Без страхового стажу та належних внесків працівник ризикує залишитися без достойного пенсійного забезпечення; відсутність кредитної історії. Зарплата «в конверті» унеможливлює отримання кредитів чи іпотеки, оскільки банки орієнтуються на офіційний дохід;  нестабільність. Нелегально працевлаштованого працівника легко звільнити без компенсацій, попереджень чи правового захисту.

Ризики для роботодавця: фінансові й кримінальні наслідки, штрафи, перевірки, репутаційні втрати.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)