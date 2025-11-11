Навіть під гул шахедів Настуся продовжує творити чудо­ картини і вірити в добро

Деякі речі в цьому стресовому бутті юній жительці Сновська Насті Владимірець справді даються важко. Але, попри всі болі і труднощі, якими Бог її обрамив, у неї виходить посміхатися, зоріти мріями, наполегливо виконувати реабілітаційні вправи, займатися улюбленими справами.
Насті казали, що вона не
зможе викладати картини з «алмазів», камінців, технологія використання яких у
живопису непроста, але дівчина змогла. Її алмазна мозаїка, своєрідна викладка
обраних сюжетів стали частиною того терапевтичного оздоровчого процесу, який
допомагає гармонійно жити, дивитися на світ очима надії і сонця. І малюнки,
картини, намальовані фарбами, у Насті такі ж – дуже позитивні, дивовижно
світлі. Дівчина часто відвідує чернігівський центр «Відродження», є учасницею
багатьох тамтешніх заходів. Приміром, у вересні брала участь у традиційному
святі юних городників, що у рамках циклу
«Квітуча країна – щаслива дитина» проводиться з 2016 року, а зовсім недавно, у
жовтні – у проведенні Дня ментального здоров’я, який в Україні проходить за
ініціативи й підтримки Першої леді Олени Зеленської.
Не нахваляться Настею і у нашому центрі
позашкільної освіти, де вона світить і гріє любов’ю, наснажує інших не падати
духом.
І у табелі успішності у нашої героїні лише
1112бальні оцінки, і вже не один похвальний лист вона має, не одну грамоту за
участь у різних культурномистецьких подіях громади, а ще – цілу купу нових
планів.
Цю красиву, витончену багатогранну дівчину
дуже люблять й підтримують мама, рідні, шанують друзі, усі з ким звела доля,
хто відчуває й розуміє її жагу до добра і життя. І газета любить, тому трошечки
розказала, показала, поставила у приклад іншим. Щоб повчилися справжній
незламності, волі, силі духу.
Обіймаємо тебе, Настусе, і бажаємо реалізації нових задумів.
