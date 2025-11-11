вторник, 11 ноября 2025 г.

Навіть під гул шахедів Настуся продовжує творити чудо­ картини і вірити в добро

 

Деякі речі в цьому стресовому бутті юній жительці Сновська Насті Владимірець справді даються важко. Але, попри всі болі і труднощі, якими Бог її обрамив, у неї виходить посміхатися, зоріти мріями, наполегливо виконувати реабілітаційні вправи, займатися улюбленими справами. 



Насті казали, що вона не зможе викладати картини з «алмазів», камінців, технологія використання яких у живопису непроста, але дівчина змогла. Її алмазна мозаїка, своєрідна викладка обраних сюжетів стали частиною того терапевтичного оздоровчого процесу, який допомагає гармонійно жити, дивитися на світ очима надії і сонця. І малюнки, картини, намальовані фарбами, у Насті такі ж – дуже позитивні, дивовижно світлі. Дівчина часто відвідує чернігівський центр «Відродження», є учасницею багатьох тамтешніх заходів. Приміром, у вересні брала участь у традиційному святі юних  городників, що у рамках циклу «Квітуча країна – щаслива дитина» проводиться з 2016 року, а зовсім недавно, у жовтні – у проведенні Дня ментального здоров’я, який в Україні проходить за ініціативи й підтримки Першої леді Олени Зеленської.

 Не нахваляться Настею і у нашому центрі позашкільної освіти, де вона світить і гріє любов’ю, наснажує інших не падати духом.

 І у табелі успішності у нашої героїні лише 11­12­бальні оцінки, і вже не один похвальний лист вона має, не одну грамоту за участь у різних культурно­мистецьких подіях громади, а ще – цілу купу нових планів.



 Цю красиву, витончену багатогранну дівчину дуже люблять й підтримують мама, рідні, шанують друзі, усі з ким звела доля, хто відчуває й розуміє її жагу до добра і життя. І газета любить, тому трошечки розказала, показала, поставила у приклад іншим. Щоб повчилися справжній незламності, волі, силі духу.

Обіймаємо тебе, Настусе, і бажаємо реалізації нових задумів.

