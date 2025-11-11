Четвірка благодійниць міста рятує покинутих котиків і собак. Вони роблять це від душі, з любов’ю

Для
реалізації свого задуму панянки Катерина (на
фото 1), Наталія (на фото 2), Ірина й Марина створили благодійну організацію
«HeIp Animals Snovsk» (притулок для тварин) і намагаються робити все можливе
задля створення гідних умов тим покинутим чотирилапим, яких перетримують,
лікують, більш того, потім стараються віддавати новим хорошим господарям. До
речі, ретельно вивчають кожну нову адресу, куди після реабілітації потрапляють
вже стерилізовані, вимиті, відгодовані, проліковані киці і собаки.
Трохи коштів (50 тис. грн на рік) виділяється (за спеціальною програмою)
міськрадою, трохи допомагають благодійники, але весь основний тягар навантажень
лягає на жіночі тендітні плечі цих
чотирьох жіночок. У кожної з них є ще купа робіт, сім’ї, але благородні
поривання удосконалювати цей світ прекрасним перевершують прагматичні закиди на
кшталт «навіщо це вам, навіщо стільки власних сил, здоров’я, часу, коштів витрачати?»
– Тому, що це
поБожому, полюдськи, каже одна з волонтерок Наталія Ісаченко. Тому, що це з
любов’ю, від усієї душі.
До речі, долучитися до допомоги цим сновським альтруїсткам може кожен з
нас. Відомі їхні адреси, їхні телефони і не підлягає сумніву їхня щедрість
діянь.
