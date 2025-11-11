вторник, 11 ноября 2025 г.

Сновські залізничники – візитівка нашої громади

 

4 листопада в Україні відзначалося професійне свято – День залізничника. Це особлива дата, присвячена всім працівникам залізниці, які щодня забезпечують рух поїздів, комфорт пасажирів та надійність перевезень.



А наша Сновщина — це край, який здавна асоціюється із залізницею. Тут народжувались залізничні традиції, працювали цілі покоління майстрів своєї справи, які забезпечували рух поїздів, комфорт пасажирів і розвиток нашого міста. Залізниця — це справжнє серце громади, символ її працелюбності та надійності. На жаль, сьогодні війна та постійні обстріли не дають змоги залізничникам працювати у звичному ритмі, та ми впевнені — все буде добре! Настане мир, і колії знову оживуть, а рідним краєм знову курсуватимуть поїзди, що з’єднуватимуть людей, серця та міста.

Витримки вам, дорогі залізничники, і щастя усім тим, хто нині і раніше пов`язав свою долю з локомотивним депо, дистанцією колії, усіма тими ланцюжками згаданої транспортної структури, без яких вона б не змогла існувати. Вас, машиністів тепловозів та помічників, слюсарів, токарів, вагонників, зв’язківців, електриків, будівельників та інших фахівців «променівці» вітають і здоровлять щиро й сердечно!

Ви – візитівка нашої громади, її чисте джерело живлення, натхнення й снаги, приклад мужньої самовідданої праці на благо неньки­України! Хай береже вас Всевишній!

 

Олена

Компанець

