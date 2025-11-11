Сновські залізничники – візитівка нашої громади

4
листопада в Україні відзначалося професійне свято – День залізничника. Це
особлива дата, присвячена всім працівникам залізниці, які щодня забезпечують
рух поїздів, комфорт пасажирів та надійність перевезень.
А наша
Сновщина — це край, який здавна асоціюється із залізницею. Тут народжувались
залізничні традиції, працювали цілі покоління майстрів своєї справи, які
забезпечували рух поїздів, комфорт пасажирів і розвиток нашого міста. Залізниця
— це справжнє серце громади, символ її працелюбності та надійності. На жаль,
сьогодні війна та постійні обстріли не дають змоги залізничникам працювати у
звичному ритмі, та ми впевнені — все буде добре! Настане мир, і колії знову
оживуть, а рідним краєм знову курсуватимуть поїзди, що з’єднуватимуть людей,
серця та міста.
Витримки
вам, дорогі залізничники, і щастя усім тим, хто нині і раніше пов`язав свою
долю з локомотивним депо, дистанцією колії, усіма тими ланцюжками згаданої
транспортної структури, без яких вона б не змогла існувати. Вас, машиністів
тепловозів та помічників, слюсарів, токарів, вагонників, зв’язківців,
електриків, будівельників та інших фахівців «променівці» вітають і здоровлять
щиро й сердечно!
Ви –
візитівка нашої громади, її чисте джерело живлення, натхнення й снаги, приклад
мужньої самовідданої праці на благо ненькиУкраїни! Хай береже вас Всевишній!
Олена
Компанець
