Сновськ кілька днів перебував під ударами безпілотників

Початок
поточного тижня для жителів Сновська і кількох сіл громади нагадував
«армагедон», бортьбу добра і зла. Добро
перемого у головному: всі люди живі, непоранені. Проте душевні травми, стреси,
непомірно високі скачки тиску, нервові розлади спостерігалися у багатьох.
Молилися у ці дні навіть ті, хто раніше ніколи не звертався до Бога. У всіх
єдине прохання – якнайскоріше припинити криваву війну. Руйнацій від обстрілів
кругом багато, особливо вибитого скла, яке й досі прибирається. Зазначаємо, що
знову на висоті показали себе екстрені служби, влада, благодійні організації.
Гуртом вирівнюють ситуацію, підставляють потерпілим плече. Життя триває!
