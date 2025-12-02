вторник, 2 декабря 2025 г.

Сновськ кілька днів перебував під ударами безпілотників

 

Початок поточного тижня для жителів Сновська і кількох сіл громади нагадував «армагедон», бортьбу добра і зла.  Добро перемого у головному: всі люди живі, непоранені. Проте душевні травми, стреси, непомірно високі скачки тиску, нервові розлади спостерігалися у багатьох. Молилися у ці дні навіть ті, хто раніше ніколи не звертався до Бога. У всіх єдине прохання – якнайскоріше припинити криваву війну. Руйнацій від обстрілів кругом багато, особливо вибитого скла, яке й досі прибирається. Зазначаємо, що знову на висоті показали себе екстрені служби, влада, благодійні організації. Гуртом вирівнюють ситуацію, підставляють потерпілим плече. Життя триває!



