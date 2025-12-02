Рідні Софійки Колоші просять допомоги

Наша дівчинка, Колоша Софія, терміново потребує
підтримки. У Софійки виявили онкологічне захворювання. Лікарі розглядають
можливість лікування в Ізраїлі — там є шанс дати їй найкращий результат та
врятувати життя.
Сума,
необхідна для початку лікування, близько 50000 доларів. Для нашої родини це
непосильні гроші, тому ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням про
допомогу. Кожен внесок — навіть найменший — наближає Софійку до одужання.
Реквізити для допомоги
Меньковська
Тетяна Олексіївна (мати дівчинки) 4874 1000 2232 5370.
Банка
тітки (Кононенко Алла Олександрівна)
Для
лікування Софії.
Ціль: 2
000 000 грн.
Посилання
на банку: https://send.monobank.ua/jar/7VBt4fu3f9.
Номер
картки банки: 4874 1000 2025 2089.
Дякуємо
кожному, хто не проходить повз чужу біду. Разом ми можемо врятувати Софійці
життя.
