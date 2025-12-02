Ліс пам’яті висадили на честь загиблого захисника Сергія Єрмоленка

У одному з
лісництв нашого району, яке належить до ДП «Ліси України», висадили ліс
пам’яті на честь загиблого захисника – Сергія Єрмоленка. До висадки долучилися
лісівники, Спілка воїнівлісівників України, демобілізовані воїни та родина
Сергія. До служби у лавах ЗСУ чоловік працював верстатником деревообробних
верстатів у Корюківському надлісництві.
До колективу
надлісництва Сергій Єрмоленко (на змінку справаналіво) долучився у 2016 році.
Він зарекомендував себе як відданий своїй справі працівник, який щиро любив ліс
і свою роботу».
19 жовтня
2024 року, виконуючи бойове завдання, він зник безвісти біля населеного пункту
Курахове на Донеччині. Через понад п`ять місяців, 26 березня 2025 р. повернувся
додому «на щиті».
У Сергія
залишилися дружина Наталія та неповнолітній син Назар. Наталія також взяла
участь у висадці молодого лісу.
