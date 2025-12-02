вторник, 2 декабря 2025 г.

Ліс пам’яті висадили на честь загиблого захисника Сергія Єрмоленка

 

У одному з лісництв нашого району, яке належить до ДП «Ліси України», висадили ліс пам’яті на честь загиблого захисника – Сергія Єрмоленка. До висадки долучилися лісівники, Спілка воїнів­лісівників України, демобілізовані воїни та родина Сергія. До служби у лавах ЗСУ чоловік працював верстатником деревообробних верстатів у Корюківському надлісництві.



До колективу надлісництва Сергій Єрмоленко (на змінку справа­наліво) долучився у 2016 році. Він зарекомендував себе як відданий своїй справі працівник, який щиро любив ліс і свою роботу».

19 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання, він зник безвісти біля населеного пункту Курахове на Донеччині. Через понад п`ять місяців, 26 березня 2025 р. повернувся додому «на щиті».

У Сергія залишилися дружина Наталія та неповнолітній син Назар. Наталія також взяла участь у висадці молодого лісу.

