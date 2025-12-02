Другий відділ Корюківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює відбір кандидатів на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.
Основна
перевага служби за контрактом — можливість самостійного вибору підрозділу
та місця проходження військової служби з обранням відповідної
військовооблікової спеціальності. При підписанні першого контракту зі
Збройними Силами України військовослужбовці отримують одноразову допомогу,
розмір якої становить від 24 224 до 30 280 гривень в залежності від звання.
За рішенням
сесії Сновської міської ради з липня 2025 року жителям нашої громади, які
прийняті на військову службу за контрактом за направленням другого відділу
Корюківського РТЦК та СП, виділяється матеріальна допомога в сумі 20 тисяч
гривень одноразово.
Під час
дії воєнного стану контракт можуть підписати особи віком від 18 років та понад
60 років, які придатні до служби за станом здоров’я. Якщо особа віком від 60
років приймається на військову службу за контрактом необхідні лист (письмова
згода) командира військової частини на укладення контракту, який
надається виключно після погодження кандидата Генеральним штабом ЗСУ. Для
підписання контракту необхідно пройти медичне обстеження та
професійнопсихологічний відбір. За більш детальною інформацією стосовно умов
військової служби за контрактом у Збройних Силах України звертайтеся до
відділення рекрутингу і комплектування другого відділу Корюківського РТЦК та СП
за тел.: (04654)21844, (063)1036500,
(068)0930233, (068)0767818, (098)4419395.
