У Тихоновичах народилася така знана доярка

Марію
Авраменко, свою землячку, жителі Тихонович знають як передову доярку, людину,
сповна віддану праці на землі, рідному колгоспу. Поруч з нею трактористом,
водієм, трудився чоловік Михайло, в усьому підтримуючи невтомну милу дружину.
Вони народили і виховали трьох красенів синів Юрія, Андрія, Володимира, які
нині живуть в різних куточках України – на Одещині, Хмельниччині, Корюківщині.
Туди, поближче до своєї кровинки, переїхало нині й подружжя Авраменок. Так їм
легше бачитися, підтримувати одне одного, вирішувати нагальні питання.
Робота на
фермі з 15 юних літ не могла не накласти відбитків на стан здоров’я Марії Іванівни, але вона
бадьориться і, як може, намагається бути хазяйновитою, затребуваною. Звання
«Заслужений працівник сільського господарства» має (1994 р.), цілу купу грамот
і орден Трудового Червоного Прапора (1989 р.), але найголовніше – любов від
сім’ї і велику повагу від громад – нашої й Корюківської. А своїм найбільшим
життєвим надбанням вважає хороших дітей, онуків, їхні патріотичні погляди.
До речі,
синхмельничанин сьогодні на війні, захищає державу від агресора, наближаючи
довгоочікуваний мир.
