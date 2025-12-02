У Анатолія Борисовича Заєзжая зі Сновська, колишнього ремонтника штучних споруд дистанції колії, нині пенсія. Але у бадьорого і молодого духом залізничника з 34річним стажем, тепер є час для відвідування магазинів, побутових закладів тощо.
І,
бува, що під час таких відвідин лунають
сигнали повітряної тривоги, настає мить, коли треба поспішати в укриття,
убезпечуючи себе від можливої небезпеки. Анатолій Борисович, як законослухняний
громадянин, встановленими правилами не нехтує, навпаки,намагається
використовувати найближчі укриття. Звісно, якщо це у місті, а не на природі.
Побачили його біля одного з них, що у центрі Сновська і показуємо вам. Для
того, аби розуміли те, що він розуміє: «Береженого Бог береже».
