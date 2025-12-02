вторник, 2 декабря 2025 г.

Береженого Бог береже

 

У Анатолія Борисовича Заєзжая зі Сновська, колишнього ремонтника штучних споруд дистанції колії, нині пенсія. Але у бадьорого і молодого духом залізничника з 34­річним стажем, тепер є час для відвідування магазинів, побутових закладів тощо. 



І, бува,  що під час таких відвідин лунають сигнали повітряної тривоги, настає мить, коли треба поспішати в укриття, убезпечуючи себе від можливої небезпеки. Анатолій Борисович, як законослухняний громадянин, встановленими правилами не нехтує, навпаки,намагається використовувати найближчі укриття. Звісно, якщо це у місті, а не на природі. Побачили його біля одного з них, що у центрі Сновська і показуємо вам. Для того, аби розуміли те, що він розуміє: «Береженого Бог береже».

