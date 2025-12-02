Демонстрували силу духу, волю, бійцівський характер

Вихованці відділення кікбоксингу Сновської ДЮСШ взяли участь у Кубку
Чернігівської області з кікбоксингу ІСКА, на честь Захисників та Захисниць
України. Наші файтери продемонстрували силу духу, волі та бійцівського
характеру.
Турнір
проходив у місті герої Чернігів і зібрав понад 150 учасників з міст Ніжина,
Прилук, Чернігова та Чернігівського району.
У своїх
вікових та вагових категоріях наші юні кікбоксери показали такі результати: розділ лайт контакт: «золото» Ткаченко
Аміна; «срібло» Гавриленко Крістіна, Спускан Максим, Стеценко Андрій; «бронза
« Авраменко Ілля, Булденко Данило. Розділ хардбокс: «золото» Герасимов Артем,
Стеценко Андрій; «срібло» Булденко Данило, Спускан Максим, Ніколаєнко Руслан;
«бронза» Авраменко Ілля. Розділ фулконтакт:
«срібло» Ніколаєнко Руслан.
Тренер
Закревський Олександр та його вихованці відмітили теплий прийом та професійно організовані
змагання, які організувала Чернігівська
обласна федерація з кікбоксингу ІСКА.
Юні спортсмени із Хмельницького
приїхали з перемогами
15 листопада
у місті Хмельницькому відбувся Всеукраїнський турнір з вільної боротьби,
присвячений пам’яті загиблих Героїв України. У змаганнях взяли участь двоє
спортсменів зі спортивного клубу «Витязь», і ми з гордістю повідомляємо про
блискучі результати наших борців: Шликов Платон — I місце, Россол Ілля — I
місце. Вітаємо наших юних спортсменів із заслуженими перемогамита бажаємо нових
досягнень і сильних суперників!
Комментариев нет:
Отправить комментарий