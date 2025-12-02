вторник, 2 декабря 2025 г.

Демонстрували силу духу, волю, бійцівський характер

 


Вихованці відділення кікбоксингу Сновської ДЮСШ взяли участь у Кубку Чернігівської області з кікбоксингу ІСКА, на честь Захисників та Захисниць України. Наші файтери продемонстрували силу духу, волі та бійцівського характеру.



Турнір проходив у місті­ герої Чернігів і зібрав понад 150 учасників з міст Ніжина, Прилук, Чернігова та Чернігівського району.

У своїх вікових та вагових категоріях наші юні кікбоксери показали такі результати: розділ лайт­ контакт: «золото» ­ Ткаченко Аміна; «срібло» ­ Гавриленко Крістіна, Спускан Максим, Стеценко Андрій; «бронза «­ Авраменко Ілля, Булденко Данило.  Розділ хард­бокс: «золото» ­ Герасимов Артем, Стеценко Андрій; «срібло» ­ Булденко Данило, Спускан Максим, Ніколаєнко Руслан; «бронза» ­ Авраменко Ілля. Розділ фул­контакт: «срібло» ­ Ніколаєнко Руслан.

Тренер Закревський Олександр та його вихованці відмітили  теплий прийом та професійно організовані змагання, які організувала  Чернігівська обласна федерація з кікбоксингу ІСКА.

Юні спортсмени із Хмельницького приїхали з перемогами



15 листопада у місті Хмельницькому відбувся Всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений пам’яті загиблих Героїв України. У змаганнях взяли участь двоє спортсменів зі спортивного клубу «Витязь», і ми з гордістю повідомляємо про блискучі результати наших борців: Шликов Платон — I місце, Россол Ілля — I місце. Вітаємо наших юних спортсменів із заслуженими перемогамита бажаємо нових досягнень і сильних суперників!

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)