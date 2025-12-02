Людмила Мірошниченко, м.Сновськ: «Питна вода нас дуже хвилює»

Я проживаю по
вулиці Незалежності 43, кв. 3 у будинку, де 16 квартир. Усі, хто мешкає у цих
квартирах разом зі мною, дуже переймаються станом води, яку доводиться вживати.
На те є письмові і усні звернення до міського голови та його заступника,
комунальників, є викладення фактів, наші переживання, але станом на 24
листопада відповіді, яка б нас заспокоїла, нема. Тому просимо повторити звернення
і нарешті прояснити ситуацію. Повірте: вона гостра і потребує негайного
вирішення, незважаючи на запевнення посадовців, що наче б то якість питної води
відповідає вимогам державних санітарних норм і правил.
Приміром є
така відповідь від владних структур, є така баночка з рудою вонючою рідиною,
яку ми вживаємо (на знімку). Також нас хвилює діяльність газового господарства,
що працює на терені Сновщини. Хоча воно не на балансі міської ради (але ж воно
на нашій території) прошу дати пояснення про дивні завищенні, на мій погляд,
розцінки, які вказуються у договорах на обслуговування багатоквартирних
будинків.
Де брати нам
такі гроші? Як нам виживати?
