Людмила Мірошниченко, м.Сновськ: «Питна вода нас дуже хвилює»

 

Я проживаю по вулиці Незалежності 43, кв. 3 у будинку, де 16 квартир. Усі, хто мешкає у цих квартирах разом зі мною, дуже переймаються станом води, яку доводиться вживати.



На те є письмові і усні звернення до міського голови та його заступника, комунальників, є викладення фактів, наші переживання, але станом на 24 листопада відповіді, яка б нас заспокоїла, нема. Тому просимо повторити звернення і нарешті прояснити ситуацію. Повірте: вона гостра і потребує негайного вирішення, незважаючи на запевнення посадовців, що наче б то якість питної води відповідає вимогам державних санітарних норм і правил.

Приміром є така відповідь від владних структур, є така баночка з рудою вонючою рідиною, яку ми вживаємо (на знімку). Також нас хвилює діяльність газового господарства, що працює на терені Сновщини. Хоча воно не на балансі міської ради (але ж воно на нашій території) прошу дати пояснення про дивні завищенні, на мій погляд, розцінки, які вказуються у договорах на обслуговування багатоквартирних будинків.

Де брати нам такі гроші? Як нам виживати?

