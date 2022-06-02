Як сновські лікарі працювали в період окупації

Щодня, починаючи з 24 лютого, місцеві лікарі не просто виконували свої прямі обов’язки, а виходили на роботу для порятунку людських життів, ризикуючи власними.
За словами головного лікаря Сновської центральної районної лікарні Ірини Якубовської, з початку війни жоден із працівників закладу не залишив свій пост. Незважаючи на те, що люди виходили на роботу з острахом, особливо, коли бачили у новинах, як окупанти нищать заклади охорони здоров’я у інших містах країни, вони продовжували плідно працювати.
У перші ж дні війни було створено чотири операційні бригади, які числилися до першого травня. Щодоби у приміщенні чергували і лікарі, і молодший та середній медичний персонал. Інфекційне відділення, через відсутність там хворих, довелося тимчасово закрити. Вже після окупації двадцять чотири дні не працювало дитяче відділення. Причина – відпустка лікаря. Проте за дітками продовжували наглядати сімейні лікарі.
Світломаскування – в пріоритеті
– За наказом Міністерства охорони здоров’я, всіх хворих, які могли б долікуватися вдома, з лікарні потрібно було виписати, - розповідає Ірина Якубовська. – Власне це ми й зробили. У лікарні залишилося приблизно п’ятнадцять хворих, яким догляд лікарів був необхідний. Їх усіх перевели до дитячого відділення (на нашу думку – найбезпечнішого). Вийшло по дві палати на кожне відділення. Ми мали обов’язково дотримуватися правил світломаскування, адже від цього напряму залежала, та і зараз залежить, безпека наших пацієнтів. Перш за все ми позабивали вікна щитами, а далі завісили їх темними шторами. Це допомогло.
Єдиного пораненого врятувати не вдалося
– День, коли орки відкрили вогонь по мирних жителях Малого Щимлика та Займища, не забуде жоден із жителів цих та сусідніх сіл. Не забудемо його і ми, адже саме тоді до лікарні потрапив перший (сподіваємося, що й останній) поранений. У нього була сильна артеріальна кровотеча та геморагічний шок. Необхідним було миттєве переливання крові. Зв’язку та можливості добратися до області у нас, звичайно ж, не було. Наша санітарочка одразу зголосилася допомогти та стати для чоловіка донором. Її кров підійшла. Переливання зробили, але, на жаль, пацієнт не вижив. Якби чоловікові у перші хвилини після поранення була надана невідкладна медична допомога і накладений хоча б імпровізований джгут, його доля склалася б інакше…
Підтримка волонтерів – безцінна
– Поіменно перераховувати усіх, хто надав нам свою допомогу та підтримку, називати не буду. Єдине – хочу низько вклонитися всім небайдужим людям, усім волонтерам та простим жителям Сновщини, які щораз підставляли нам своє плече. Вони забезпечували лікарню продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, ліками, дитячим харчуванням. Отримали ми навіть побутову техніку, генератори, очікуємо на поставку деякого обладнання.
Нові обличчя у лікарні
Колектив центральної районної лікарні поповнився молодим та перспективним лікарем-рентгенологом Мариною Круглик. До своїх обов’язків лікарка приступила 23 травня.
Після закінчення Харківського національного університету, півтора роки проходила інтернатуру в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Свою кар’єру лікарка вирішила будувати у рідному місті, адже народилася і жила саме у Сновську. Вона розповідає, що потрапила у дуже професійний та хороший колектив. Колеги її підтримують та допомагають якнайскоріше ввійти у курс всіх справ. Поки що головним для молодого спеціаліста стало набуття досвіду та нових знань. Вона впевнена, що на досягнутому ніколи не потрібно зупинятися, а будь-яка професія завжди потребує самовдосконалення, яким би підготовленим та досвідченим лікар не був.
Також у лікарні почав свій професійний шлях лікар- гінеколог Денис Куленко. Щоправда, поки що він проходить у закладі інтернатуру, після закінчення якої продовжить будувати кар’єру у центральній лікарні.
Також закінчує інтернатуру ще один молодий спеціаліст, який планує прийти до нашої ЦРЛ. Це буде лікар-хірург.
Тетяна ЛИТВИН
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